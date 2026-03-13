Santosh Deshmukh Case: ऐनवेळी प्लॅन बदलला! संतोष देशमुख प्रकरणातील आरोपीला १० कमांडोंच्या गराड्यात गावात नेलं अन्...

Beed Crime News: तब्बल १४ महिन्यांपासून कोठडीत असलेला आणि मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील संशयित आरोपी जयराम चाटे शुक्रवारी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. निमित्त होते त्याच्या दिवंगत धाकट्या भावाच्या उत्तरकार्याचे (तेरवी). पण, हा केवळ घरचा विधी नव्हता, तर एखाद्या चित्रपटातील प्रसंगाप्रमाणे 'कडक बंदोबस्त आणि हायव्होल्टेज ड्रामा' तांबव्याने अनुभवला..गावात तणाव निर्माण होऊ नये आणि सुरक्षेचे कोणतेही नियम पायदळी तुडवले जाऊ नयेत, यासाठी पोलिसांनी मोठा मास्टरप्लॅन आखला होता. मस्साजोगचा मुख्य मार्ग जाणीवपूर्वक टाळत पोलिसांनी धारूरमार्गे जयरामला गुपचूप तांबव्यात आणले. साधेसुधे पोलीस नाही, तर चक्क १० सशस्त्र कमांडोंच्या कडक पहाऱ्यात त्याला बीडहून आणण्यात आले..LPG Gas: उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून आलोय, मला सिलिंडर द्या...; अधिकारी असल्याचे भासवले; एजन्सीमधून सिलिंडर घेऊन पळून गेले.पोलिसांनी घराभोवती असा वेढा टाकला होता की, कोणीही फोटो किंवा व्हिडिओ काढू शकणार नाही. या 'मिशन तांबवा'मध्ये पोलिसांनी नियमांची इतकी कडक अंमलबजावणी केली की, ज्यांनी छुप्या पद्धतीने फोटो काढण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचे मोबाईल तातडीने जप्त करण्यात आले. विशेष म्हणजे, साध्या वेशात असलेल्या SIT च्या एका अधिकाऱ्याचाही मोबाईल जप्त करण्यासाठी पोलीस धावले होते, मात्र त्याने ओळखपत्र दाखवल्यावर पुढील अनर्थ टळला. .नागपूरमध्ये ९० टक्के मोबाईल टॉवर अनधिकृत? खळबळजनक आरोपानंतर राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर, आणणार नवं धोरण!.मकोका न्यायालयाच्या आदेशाने दुपारी १२:४३ वाजता जयराम घरात पोहोचला. पोलिसांनी त्याला आई, वडील, भाऊ आणि दोन बहिणींव्यतिरिक्त कोणाशीही बोलण्यास सक्त मनाई केली होती. दुपारी १:२२ वाजता विधी आटोपून त्याला पुन्हा पोलीस व्हॅनमध्ये बसवण्यात आले. १४ महिन्यांनंतर बाहेर आल्यावर गावकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती, ज्याला जयरामने गाडीतून हात उंचावून प्रतिसाद दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.