महाराष्ट्र बातम्या

जंजिरा, सिंधुदुर्ग २६ मे पासून बंद; वॉटर स्पोर्टही बंद ठेवण्याचे आदेश!

Janjira And Sindhudurg Fort Closed: जंजिरा, सिंधुदुर्ग किल्ला २६ मे पासून बंद ठेवण्यात येणार आहे. पावसामुळे समुद्रातील उंच लाटा आणि वादळी वाऱ्यांचा वेगामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Janjira And Sindhudurg Fort Closed

Janjira And Sindhudurg Fort Closed

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुरूड : तालुक्यातील राजपुरी येथील ऐतिहासिक जंजिरा किल्लादर्शन २६ मे ते ३१ ऑगस्टपर्यंत जलप्रवासी वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खरा यांनी दिले आहेत. दरवर्षी सरासरी पाच लाखांहून अधिक पर्यटक किल्ल्याला भेट देत असतात.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
maharashtra
Tourist
Fort
Fort In Maharashtra
Fort News
sindhudurg Fort
Tourism
Sindhudurg news updates