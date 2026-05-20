जंजिरा, सिंधुदुर्ग २६ मे पासून बंद; वॉटर स्पोर्टही बंद ठेवण्याचे आदेश!

मुरूड : तालुक्यातील राजपुरी येथील ऐतिहासिक जंजिरा किल्लादर्शन २६ मे ते ३१ ऑगस्टपर्यंत जलप्रवासी वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खरा यांनी दिले आहेत. दरवर्षी सरासरी पाच लाखांहून अधिक पर्यटक किल्ल्याला भेट देत असतात..जंजिरा किल्ल्याचे प्रत्यक्ष दर्शन २६ मेपासून तीन महिने बंद राहणार असल्याने पर्यटकांची जंजिरा पाहण्यासाठी रीघ लागली आहे. पावसामुळे समुद्रात वाढणाऱ्या वादळी वाऱ्यांचा वेग, उंच लाटा आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेचा विचार करून मेरिटाइम बोर्डाने किल्ला बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आठवड्याच्या शेवटी जंजिरा किल्ल्यावर विक्रमी गर्दी होण्याची शक्यता आहे..राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो पर्यटक जंजिरा किल्ला पाहायला येतात.सुट्टी दिवशी राजपुरी धक्क्यावर प्रचंड गर्दी होते. त्यामुळे तिकिटासाठी लांबच लांब रांगा लागत आहेत. जेमतेम आठवडाभर किल्ला पाहता येणार म्णून मेपूर्वी अखेरची सफर करण्यासाठी अनेक पर्यटकांनी मुरूडकडे मोर्चा वळवल्याने स्थानिक पर्यटन व्यवसायालाही मोठी चालना मिळत आहे..सुरक्षेचा उपाय म्हणून १० मे रोजी १११ कोटी रुपये खर्चुन किल्ल्याच्या पश्चिम दिशेस ५०० मीटर लांबीच्या भव्य जेट्टीचा लोकार्पण सोहळा मंत्री नितेश राणे व खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यामुळे आता जंजिऱ्याचे प्रवेशद्वार किंवा जेट्टीच्या सहाय्याने किल्ला दर्शन शक्य होणार आहे..पर्यटकांची वर्दळकिल्ला पावसाळी बंद झाल्यानंतर पुढील तीन महिने रोजगार पूर्णपणे ठप्प होणार असल्याने बोटीमालकांकडून अधिकाधिक पर्यटकांना किल्ल्यावर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे धक्क्यावर दिवसभर पर्यटकांची वर्दळ पाहायला आहे..जलवाहतूक आणि जलक्रीडा प्रकार बंदपावसाळी हंगामाची सुरुवात आणि समुद्रातील संभाव्य धोके लक्षात घेता, मालवण बंदर क्षेत्रात २६ मेपासून सर्व प्रकारची प्रवासी जलवाहतूक आणि व्यावसायिक जलक्रीडा प्रकार पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र सागरी मंडळाने जारी केले आहेत. हा बंदी आदेश ३१ ऑगस्टपर्यंत लागू राहणार आहे..सिंधुदुर्ग किल्ला बंद ठेवण्याचे निर्देशमहाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या मालवण बंदर निरीक्षकांनी काढलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, २६ मे ते ३१ ऑगस्ट या पावसाळी कालावधीत सिंधुदुर्ग किल्ला प्रवासी वाहतूक, सर्व प्रकारच्या जलक्रीडा आणि नौकाविहार, स्कूबा डायव्हिंग या बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.