जानेवारी व एप्रिलमध्ये  होणार जेईई मेन्स  परीक्षा

"एनटीए'तर्फे परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; यूजीसी-नेटचेही दोनदा आयोजन

नाशिक - नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीतर्फे विविध अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. याअंतर्गत गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही जेईई मेन्स परीक्षा दोनदा घेतली जाणार आहे. जानेवारी व एप्रिल 2020 अशा दोनवेळा परीक्षा पार पडतील. याशिवाय, यूजीसी नेट परीक्षादेखील दोनदा होईल. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीतर्फे डिसेंबर 2019 ते जून 2020 या कालावधीत होणाऱ्या विविध परीक्षांचे संयुक्‍तरीत्या वेळापत्रक जाहीर केले आहे. जेईई मेन्स जानेवारी अन्‌ एप्रिलमध्ये

आयआयटी, एनआयटी यासारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी जॉइंट एन्ट्रान्स एक्‍झाम (जेईई) मेन्स परीक्षा घेतली जाते. गतवर्षीप्रमाणे यंदाही ही परीक्षा दोनदा घेतली जाईल व दोन्ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सर्वोत्तम कामगिरी ग्राह्य धरली जाईल. 6 ते 11 जानेवारी 2020 दरम्यान होणाऱ्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन नोंदणीची मुदत 2 ते 30 सप्टेंबर असेल. तर, 3 ते 9 एप्रिल 2020 दरम्यान होणाऱ्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत 7 फेब्रुवारी ते 7 मार्च 2020 अशी असेल. यूजीसी-नेट डिसेंबर अन्‌ जून 2020 मध्ये

यूजीसी-नॅशनल एलिजिब्लिटी टेस्ट (यूजीसी-नेट) ही परीक्षा संगणकाद्वारे घेतली जाईल. 2 ते 6 डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या या परीक्षेला प्रविष्ट होण्यासाठी 9 सप्टेंबर ते 9 ऑक्‍टोबर दरम्यान ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल. 31 डिसेंबरला निकाल जाहीर होईल. शैक्षणिक वर्षातील दुसरी यूजीसी-नेट परीक्षा 15 ते 20 जून 2020 मध्ये होईल. या परीक्षेला प्रविष्ट होण्यासाठी 16 मार्च ते 16 एप्रिल 2020 अशी मुदत असेल. तर, 5 जुलै 2020 ला निकाल जाहीर होईल. जिपॅट 24 जानेवारीला

औषधनिर्माणशास्त्र शाखेतील महत्त्वाची मानली जाणारी ग्रॅज्युएट फार्मसी ऍप्टिट्यूट टेस्ट (जि-पॅट) परीक्षा 24 जानेवारी 2020 ला देशभरात घेतली जाईल. या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 1 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान असेल. 3 फेब्रुवारी 2020 ला निकाल जाहीर होणे अपेक्षित आहे. नीट परीक्षा 3 मे रोजी

सर्वप्रकारच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदवी अभ्यासक्रमातील प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी नॅशनल इलिजिब्लिटी कम एंट्रान्स टेस्ट (नीट) परीक्षा घेतली जाते. अन्य परीक्षा ऑनलाइन स्वरूपात असल्या, तरी नीट परीक्षा लेखी स्वरूपातील आहे. या परीक्षेला प्रविष्ट होण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्याची मुदत 2 ते 31 डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. 3 मे 2020 ला नीट परीक्षा होणार आहे. तर, 4 जूनला निकाल जाहीर होणे अपेक्षित आहे.

