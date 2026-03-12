महाराष्ट्र बातम्या

Jejuri History : येळकोट येळकोट जय मल्हार! १५० वर्षांपूर्वीचा जेजुरी गड कसा होता? खंडोबा मंदिराचा इतिहास अन् दुर्मिळ छायाचित्रे पाहा

khandoba temple 150 years old photos : १८७० च्या दशकातील जेजुरी गड राकट, निसर्गरम्य आणि अढळ श्रद्धेचा जिवंत वारसा! कृष्णधवल छायाचित्रांतून जाणवणारा खंडोबाचा तो शांत आणि भक्तिमय काळ आजही "येळकोट जय मल्हार" म्हणून हृदयात जिवंत आहे.
1870s Jejuri Gad: raw Khandoba Temple, ancient stone steps, bhandara tradition, and unshakable Maharashtra devotion in black-and-white photos.

येळकोट यळकोट जय मल्हार! १८७० च्या दशकातील जेजुरी गड म्हणजे केवळ एक मंदिर नसून तो महाराष्ट्राच्या अढळ श्रद्धेचा आणि राकट सौंदर्याचा जिवंत वारसा होता. १५० वर्षांपूर्वीचा हा काळ असा होता जेव्हा जेजुरीच्या डोंगरावर आधुनिक रस्ते किंवा विजेचे खांब नव्हते, तर फक्त दगडी पायऱ्या आणि निसर्गाचे सानिध्य होते. जुन्या छायाचित्रांमध्ये दिसणारा जेजुरी गड आजच्या तुलनेत अधिक शांत आणि राकट वाटतो, जिथे भाविकांची पावले फक्त श्रद्धेपोटी अवघड चढण पार करून गडावर पोहोचत असत.

