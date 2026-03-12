Jejuri History : येळकोट येळकोट जय मल्हार! १५० वर्षांपूर्वीचा जेजुरी गड कसा होता? खंडोबा मंदिराचा इतिहास अन् दुर्मिळ छायाचित्रे पाहा

येळकोट यळकोट जय मल्हार! १८७० च्या दशकातील जेजुरी गड म्हणजे केवळ एक मंदिर नसून तो महाराष्ट्राच्या अढळ श्रद्धेचा आणि राकट सौंदर्याचा जिवंत वारसा होता. १५० वर्षांपूर्वीचा हा काळ असा होता जेव्हा जेजुरीच्या डोंगरावर आधुनिक रस्ते किंवा विजेचे खांब नव्हते, तर फक्त दगडी पायऱ्या आणि निसर्गाचे सानिध्य होते. जुन्या छायाचित्रांमध्ये दिसणारा जेजुरी गड आजच्या तुलनेत अधिक शांत आणि राकट वाटतो, जिथे भाविकांची पावले फक्त श्रद्धेपोटी अवघड चढण पार करून गडावर पोहोचत असत..त्या काळी मंदिराचे स्थापत्य अत्यंत साधे पण तितकेच भक्कम होते. गडाचे शिखर आणि प्रवेशद्वार आजही त्या ऐतिहासिक कोरीव कामाची साक्ष देतात. विशेष म्हणजे, आज ज्या पायऱ्यांवरून आपण सहज वर जातो, त्यातील अनेक भाग तेव्हा मातीचे आणि निसरड्या दगडांचे होते. .तरीही धनगर समाज आणि महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या ग्रामस्थांचा उत्साह तसूभरही कमी नसायचा. 'भंडारा' उधळण्याची परंपरा तेव्हाही तितकीच प्रखर होती, ज्यामुळे संपूर्ण गड सोन्यासारखा पिवळाधमक दिसून यायचा..Tanaji Malusare : कोण आहेत नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे वंशज? आता कुठे असतात अन् कशी आहे परिस्थिती..पाहा शिवरायांच्या वीर मावळ्याची पिढी.ब्रिटिशकालीन कॅमेऱ्यांतून टिपलेली ती दुर्मिळ छायाचित्रे पाहिली की लक्षात येते की, मंदिराभोवती आजच्यासारखी व्यावसायिक दुकाने किंवा गर्दी नव्हती. डोंगरकाठचा तो परिसर पूर्णपणे नैसर्गिक आणि निर्जन होता, ज्यामुळे गडाचे आध्यात्मिक वलय अधिक गडद जाणवायचे. मूर्तीची पूजा करण्याची पद्धत, तेलाचे दिवे आणि भंडाऱ्याचा सुगंध या गोष्टींनी तेव्हाचा परिसर भारलेला असायचा. जुन्या फोटोंमधील तो शांततापूर्ण गड आजही आपल्याला त्या वैभवशाली कालखंडाची सफर घडवून आणतो..Horoscope 13 March : 'या' 5 राशींचे उद्या नशिब पलटणार; धनलाभासह मिळेल मोठी खुशखबर, ग्रहांच्या युतीमुळे होणार प्रचंड प्रगती.आज जरी काळ बदलला असला आणि जेजुरीचा कायापालट झाला असला, तरी १५० वर्षांपूर्वीच्या त्या ऐतिहासिक वारशानेच या स्थानाला एक वेगळी ओळख दिली आहे. ते ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि जुन्या आठवणी आजही भक्तांच्या मनात "जय मल्हार" ही भावना तितकीच ताजी ठेवतात. इतिहासातील ही पानं उलटताना आपल्याला जाणीव होते की, श्रद्धा आणि परंपरा कितीही जुन्या झाल्या तरी त्यांचे तेज कधीही कमी होत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.