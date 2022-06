...पण कचराकुंडीवर भारताच्या पंतप्रधानाचा फोटो लावणं अमान्य - जितेंद्र आव्हाड

भाजप प्रवक्ता नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मद पैंगबर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. अरब देशांमधून या वक्तव्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आल्यानंतर या भाजप प्रवक्त्या नुपूर शर्मांची तसेच नवीन जिंदाल यांची पक्षातून हकालपट्टी झाली आहे. मात्र या दरम्यान आणखी एक नवा वाद सुरू झाला आहे. (Jitendra Awhad said it is not acceptable to put pm Narendra Modi photo on garbage can in Arab country)

अरब देशातील कचराकुंड्यांवर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो लावण्यात आले आहेत. यामुळे देशातील राजकीय पक्षांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. यादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेत जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट करत याचा निषेध केला आहे.

अरब देशातील कचराकुंड्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो लावले आहेत. आम्ही मोदी आणि भाजपला या देशात लोकशाही मार्गाने पराभूत करूच पण आमचा मोदी विरोध या देशात आहे. मात्र, कचराकुंडीवर आमच्या भारताच्या पंतप्रधानाचा फोटो लावणं, हे आम्हाला मान्य नाही या कृतीचा आम्ही निषेध करतो, असे ते म्हणाले आहेत.

हेही वाचा: राज्यात कोरोना वाढतोय! मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली टास्क फोर्सची बैठक

एका टीव्ही चर्चेत नुपूर शर्माने पैगंबर मोहम्मद यांच्याविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची चिंता वाढवत आहे. सौदी अरेबिया, युएई या भारताच्या मित्र देशांसह अनेक देशांनी या वक्तव्याचा निषेध केला असून भारताकडून कारवाईची मागणी केली आहे. अनेक देशांनी भारताच्या राजदूतांना बोलावून यावर उत्तर मागितले आहे. अरब देशांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर भाजपने प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना निलंबित केले आहे, तर नवीन जिंदाल यांनाही पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या मुद्द्यावर कतारने सर्वात आधी तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. या मुद्द्यावर कतारने राजदूताला बोलावून भारताने माफी मागावी, अशी मागणी केली होती. यानंतर सौदी अरेबिया, यूएईसह इतर अनेक देशांनीही या वक्तव्याचा निषेध केला. मात्र, सौदी अरेबियाने सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात भाजपने नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदाल यांच्यावर केलेल्या कारवाईचेही स्वागत केले आहे.

हेही वाचा: अरब देशातील कचराकुंडीवर मोदींचा फोटो, राजकारण तापलं