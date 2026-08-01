Merchant Navy Success Story: जूचंद्र येथील केसर आणि केतल यांची गगन भरारी

विरार: वसई तालुक्यातील जूचंद्र हे गाव कलाकारांचे गाव म्हणून जसे ओळखले जाते तसेच ते शिक्षणासाठी हि प्रसिद्ध आहे. यागावात अनेक डॉक्टर,वकील,इंजिनिअर,पत्रकार ,नाटककार तयार झाले आहेत. त्याच पावलावर पाऊल ठेवत जूचंद्र (चंद्रपाडा ) येथील केसर आणि केतल ह्या दोन भगिनींनी आपल्या आई वडिलांचे नाव मोठे करत गगनभरारी मारली आहे. यापैकी केसर एअरक्राफ्ट मेंटेनन्स इंजिनिअर तर केतल हि मर्चंट नेव्हीमध्ये डेक कॅडेट अधिकारी म्हणून रुजू झाली आहे. .जूचंद्र येथील ज्ञानेश्वर कृष्णा पाटील (नाना) आणि सौ. हिराबाई ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या संस्कारांचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या त्यांच्या सुपुत्र नित्यानंद ज्ञानेश्वर पाटील व सून सौ. विजया नित्यानंद पाटील यांच्या दोन्ही कन्यांनी शिक्षणाच्या बळावर उल्लेखनीय यश संपादन करून केवळ आपल्या कुटुंबाचाच नव्हे, तर संपूर्ण आगरी समाजाचा गौरव वाढविला आहे..पंतप्रधान १०० टक्के योग्यच, पण दुसऱ्यांनाही आया असतात; १२ वर्षे तुमच्या लोकांनी केलं त्याची माफी कोण मागणार, राज ठाकरेंचा सवाल .कु. केसर नित्यानंद पाटील हि एअरक्राफ्ट मेंटेनन्स इंजिनिअर (Aircraft Maintenance Engineer – AME) म्हणून विमान वाहतूक क्षेत्रात यशस्वीपणे कार्यरत असून, विमानांच्या सुरक्षितता, देखभाल आणि तांत्रिक तपासणीची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडत आहे.तर कु. केतल नित्यानंद पाटीलहि बी.एस्सी. नॉटिकल सायन्स (B.Sc. Nautical Science) पदवी संपादन करून मर्चंट नेव्हीमध्ये डेक कॅडेट अधिकारी (Deck Cadet Officer) म्हणून समुद्री वाहतूक क्षेत्रात यशस्वी वाटचाल सुरू केली आहे..Nashik Municipal Corporation : 'लोकांच्या असंतोषाची परीक्षा पाहू नका, इतिहास आपल्या समोर आहे'; मंत्री छगन भुजबळ यांनी कोणावर साधला निशाणा?.या दोन्ही कन्यांचे यश हे त्यांच्या अथक परिश्रम, जिद्द, शिस्त आणि कुटुंबातील उत्तम संस्कारांचे फलित आहे. या दोन्ही कन्यांनी आपल्या शैक्षणिक गुणवत्तेने आणि कर्तृत्वाने पाटील कुटुंबाचा तसेच संपूर्ण आगरी समाजाचा मान उंचावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.