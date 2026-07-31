Maharashtra Flood News: पहिल्याच पावसात कंधार-नरसी मार्ग पाण्यात; बांधकाम विभागाविरोधात ग्रामस्थ करणार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन

कंधार: पावसाळा सुरू झाल्यानंतर प्रथमच दोन दिवसांपासून शहर व परिसरात झालेल्या दमदार पावसाने पिकांना जीवनदान मिळाले. मात्र, याच पावसामुळे कंधार-नरसी मार्गावरील कमी उंचीच्या पुलांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पहिल्याच पावसात या मार्गावरील पुलांवरून पाणी वाहू लागल्याने दळणवळण व्यवस्था प्रभावित झाली असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभाराविरोधात ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..कंधार-नरसी मार्गावरील कमी उंचीच्या पुलांची कामे तातडीने हाती घेण्यात यावीत, अशी मागणी परिसरातील ग्रामस्थांकडून अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. कंधार-नरसी हा महाराष्ट्र व तेलंगणा या दोन राज्यांना जोडणारा प्रमुख मार्ग आहे..Khadakwasla Dam Water Discharge : पुणेकरांनो सावधान! दुपारी 12 वाजता खडकवासल्यातून 22,880 क्युसेकने विसर्ग; मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा, धरणाच्या साखळीत 'मुसळधार'.मात्र, मानसपुरी, बाचोटी आदी ठिकाणच्या कमी उंचीच्या पुलांवर पावसाळ्यात पुराचे पाणी वाहत असल्याने परिसरातील २० ते ३० गावांचा संपर्क तुटतो. मानसपुरी येथील पुलाचे काम रखडल्याने बाचोटी, बामणी फाटा, चिंचोली, बारुळ आदी गावांचा संपर्क अनेकदा तुटतो..प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा मार्ग पावसाळ्यात धोकादायक ठरत असून, शालेय विद्यार्थी, प्रवासी आणि नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. या पुलांवरून पाणी वाहत असताना अनेकदा वाहने वाहून गेल्याच्या घटना घडल्यात. तसेच गंभीर अपघातही झाले आहेत. या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी परिसरातील ग्रामस्थ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करणार असल्याची माहिती आहे..पुढील ५ वर्षांत अब्जावधी लोकांकडे असेल स्वतःचा AI एजंट; मार्क झुकरबर्गचा मोठा दावा! .घरात पाणी शिरल्याने संसार उघड्यावरकिनवट: पिंपळगाव (सी.) फाटा येथील कमलाबाई गुलाब गुरनुले यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरल्याने संसारोपयोगी साहित्य भिजून नुकसान झाले. अचानक घरात पाणी शिरल्याने त्या भावूक झाल्या व त्यांना अक्षरशः रडू कोसळले. सततच्या पावसामुळे परिसरातील अनेक नागरिकांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नुकसानग्रस्त भागांचे तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदत द्यावी, तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांना जीवनावश्यक साहित्य आणि तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. दरम्यान, नागरिकांनी नदी-नाल्यांजवळ जाणे टाळावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.