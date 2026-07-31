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Maharashtra Flood News: पहिल्याच पावसात कंधार-नरसी मार्ग पाण्यात; बांधकाम विभागाविरोधात ग्रामस्थ करणार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन

Villagers Plan Sit-in Protest Against PWD: पूल समस्या, पावसाळी अडचणी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षाविरोधात ग्रामस्थ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.
Maharashtra Flood News

Maharashtra Flood News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कंधार: पावसाळा सुरू झाल्यानंतर प्रथमच दोन दिवसांपासून शहर व परिसरात झालेल्या दमदार पावसाने पिकांना जीवनदान मिळाले. मात्र, याच पावसामुळे कंधार-नरसी मार्गावरील कमी उंचीच्या पुलांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पहिल्याच पावसात या मार्गावरील पुलांवरून पाणी वाहू लागल्याने दळणवळण व्यवस्था प्रभावित झाली असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभाराविरोधात ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

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