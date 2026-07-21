Maharashtra News: कराचीतून राज्यातील संस्थांना फंड; छत्रपती संभाजीनगर, बीड, बार्शी, नागपुरातील मदरशांचा समावेश

छत्रपती संभाजीनगर / बीड,: कराची (पाकिस्तान) येथील दावत-ए-इस्लामी संस्थेच्या मुंबई येथील शाखेतून राज्यातील नागपूर, बीड, बार्शी, खुलताबाद आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील संस्थांना फंड आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. माजलगाव तालुक्यातील पात्रुड येथील संस्थेला २५ लाखांची देणगी आली. पात्रुडच्या संस्थेतून संभाजीनगर आणि खुलताबाद येथील संस्थेशी व्यवहार झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या संस्थेशी संबंधित लोकांच्या मोबाइलमध्ये पाकिस्तानशी संबंधित काही संपर्क आणि व्हॉट्सअॅप चॅट्स देखील आढळले..आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार, 'दावत-ए-इस्लामी' या संस्थेने पात्रुड (ता. माजलगाव), सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, खुलताबाद अशा एकूण पाच ठिकाणी देणगी दिली आहे. तपासादरम्यान सुमारे २ कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी आल्याचे समोर आले. हा निधी दोन मुख्य मदरशांवर खर्च झाल्याचे उघड झाले. यात एक मदरसा छत्रपती संभाजीनगर असून दुसरा मदरसा खुलताबाद येथील आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: रस्त्याअभावी उपचारास विलंब; शेतकऱ्याचा मृत्यू; वेरूळच्या काळे वस्तीवरील प्रकार; ग्रामस्थांचा प्रशासनावर दुर्लक्षाचा आरोप.पात्रुडच्या संस्थेकडे आलेला निधी नेमका कोणत्या मार्गाने आला, त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे. सखोल तपासकामी फॉरेन्सिक ऑडिट होणार आहे. दरम्यान, बार्शी येथील अल हलिमी आणि पात्रुड येथील गुलजार-ए-रजा या दोन्ही ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची दहशतवाद विरोधी पथकाकडून सखोल चौकशी सुरू आहे. पोलिसांकडून दोषारोपपत्र दाखल केले असून, काही आरोपींना अटक केली आहे..FIFA World Cup: नियतीही आमच्या बाजूने, स्पेनसाठी निर्णायक गोल करणाऱ्या टोरेसची भावना.दावत-ए-इस्लामी या संस्थेकडून पात्रुड येथील ट्रस्टला मिळालेल्या निधीसह इतर निधीच्या मनी ट्रेलची चौकशी केली जात आहे. संशयित बँक खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यासाठी संबंधित बँका व यंत्रणांशी पत्रव्यवहार केला आहे. - संतोष शेजळ, पोलिस निरीक्षक आर्थिक गुन्हे शाखा, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.