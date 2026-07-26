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Shri Vitthal Nirmal Dindi Puraskar 2026: कौंडण्यपूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा; 'श्री विठ्ठल निर्मल दिंडी पुरस्कार’मध्ये प्रथम, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव

Kaundanyapur Dindi Wins Top Honour at State-Level Award: देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूर येथे झालेल्या ‘श्री विठ्ठल निर्मल दिंडी पुरस्कार-२०२६’मध्ये कौंडण्यपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संस्थानने प्रथम क्रमांक पटकावला.
Shri Vitthal Nirmal Dindi Puraskar 2026

Shri Vitthal Nirmal Dindi Puraskar 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तिवसा: देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे आयोजित ‘श्री विठ्ठल निर्मल दिंडी पुरस्कार-२०२६’मध्ये श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संस्थानने प्रथम क्रमांक पटकावत मानाचा बहुमान मिळविला.

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Devendra Fadnavis
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