साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळालेल्या अनुराधा पाटील आहेत तरी कोण?

पुणे : मराठी साहित्यकार अनुराधा पाटील यांच्या 'कदाचित अजूनही' या कवितासंग्रहाला यंदाचा साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाला. अनुराधा पाटील यांनी विविध विषयांवर कवितांचे लेखन केले. त्यांनी लिहिलेल्या अनेक कविता प्रकाशित झाल्या. त्यांनी कविता लिहिण्याची सुरवात शाळेत असल्यापासूनच केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या अनुराधा पाटील यांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण पहूर (ता. जमनेर) येथे झाले. त्यांच्या कवितेने स्वतःची स्वतंत्र वाट शोधलीच पण त्याचबरोबर समकालीन मराठी कवितेच्या क्षेत्रात प्रभाव निर्माण करणाऱ्या प्रतिभासंपन्न कवयित्री म्हणून स्थान निर्माण केले आहे. अनुराधा पाटील यांना लेखन, कविता लिहिण्याची सुरुवात शाळेत असल्यापासूनच झाली. त्यांनी शाळेत असताना कविता, निबंध आणि वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घ्यायच्या.

अनुराधा पाटील यांना यंदाचा साहित्य अकादमी पुरस्कार!

224 कविता प्रकाशित

1981 ते 2005 या 24 वर्षात अनुराधा पाटील यांच्या चार कविता संग्रहात एकूण 224 कविता प्रकाशित झाल्या आहेत. त्यांच्या कवितांचा वेगळा 'पिंड' असून, त्या कवितांवर त्यांचीच छाप दिसून येते.

.@sahityaakademi announced Akademi Awards: Well known Poetess Smt Anuradha Patil gets #SahityaAkademiAward for her Marathi poetry collection "कदाचित अजूनही".

Secretary of #SahityaAkademi Dr.K Srinivasrao announced the literature awards for different Indian languages today. pic.twitter.com/KfowGVDheO

— MAHA INFO CENTRE (@micnewdelhi) December 18, 2019