राज ठाकरेंना लाच देण्यासाठी कुणाल कामरा थेट 'हे' घेऊन पोहोचला!

मुंबई : सध्या एकच नाव चर्चेत आहे, ते म्हणजे कुणाल कामरा.. मागच्याच आठवड्यात इंडिगो विमानात संपादक अर्णब गोस्वामी यांना वादग्रस्त बोलल्यानंतर कुणालची प्रसिद्धी अचानक वाढली. आता तो जे काही करेल ते लक्ष वेधणारं असतं. आता पुन्हा एकदा त्यांने असं काही केलंय ज्यामुळे सोशल मीडियावर त्याची चर्चा होत आहे. कॉमेडियन असलेल्या कुणाल कामराने आता थेट मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या कृष्णकुंज बंगल्यावर हजेरी लावली आहे. सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे तो लाच देण्यासाठी राज यांच्या बंगल्यावर पोहोचला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कुणाल थेट राज यांच्या दादर येथील कृष्णकुंज या निवासस्थानी पोहोचला आणि त्याने चक्क राज यांच्यासाठी लाच आणली. ही लाच पैशांची किंवा इतर गोष्टींची नसून वडापावची आहे! कुणालने राज यांच्यासाठी त्यांचे आवडते 'किर्ती वडे' आणले आहेत. किर्ती कॉलेजजवळचे किर्ती वडे राज यांना खूप आवडतात असा शोध कुणालने लावले व हे वडे घेऊन तो थेट कृष्णकुंजवर गेला. त्याने राज यांच्यासाठी एक पत्रही लिहिलं आहे.

Sir @RajThackeray Abhi toh date de do mujhe

For all the people who think I’ve to not hussle to get guests on my podcast... here’s how much I do & I’m willing do even more to produce good content for you guys...

Because I love you :) pic.twitter.com/ceATLy6iF5

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) February 3, 2020