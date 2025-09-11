महाराष्ट्र बातम्या

Devendra Fadnavis: ''काहींना यात राजकारण करायचंय'', मराठा आरक्षणाच्या 'जीआर'वरुन मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांचे कान टोचले

Kunbi Reservation: ओबीसी समाजाच्या वतीने पुढील महिन्यात मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे.
संतोष कानडे
Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे राज्य सरकाराने मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या जीआरमधील भाषा संभ्रमित करणारी आहे. त्यामुळे अनेक नेत्यांमध्ये ममतांतरे आहेत.

Devendra Fadnavis
Maratha Reservation
chhagan bhujbal
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership

