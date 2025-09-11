Devendra Fadnavis: ''काहींना यात राजकारण करायचंय'', मराठा आरक्षणाच्या 'जीआर'वरुन मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांचे कान टोचले

Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे राज्य सरकाराने मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या जीआरमधील भाषा संभ्रमित करणारी आहे. त्यामुळे अनेक नेत्यांमध्ये ममतांतरे आहेत..जीआरमध्ये असलेल्या उल्लेखानुसार, मराठा समाजातील ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र हवं आहे, त्यांच्या गावातील, कुळातील, नातेवाईकातील कुणाकडेही कुणबी प्रमाणपत्र असेल; तर प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर मागणी करणाऱ्या अर्जदाराला कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल.मराठा आंदोलकांकडून याचा अर्थ, मराठवाड्यातील सर्वच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, असा काढला जातोय. मुख्यमंत्री आणि सरकारमधली छगन भुजबळ सोडता इतर मंत्री मात्र हा ओबीसींवर अन्याय नाही, असं म्हणत आहेत. छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवर, लक्ष्मण हाके; हे आपापल्या पद्धतीने जीआरविरोधात लढा देत आहेत..Sebastien Lecornu: सेबॅस्टियन लेकोर्नू फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान; संरक्षणमंत्रिपद भूषविले, अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे विश्वासू म्हणून ओळख.ओबीसी समाजाच्या वतीने पुढील महिन्यात मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे. शिवाय त्यांनी मोर्चा काढणाऱ्या ओबीसी नेत्यांना सणसणीत चपराक लगावली..India US Relations: ट्रम्प मोदी मैत्रीच्या हातमिळवणीने भारतअमेरिका संबंधात नवे सौहार्द निर्माण होण्याची चिन्हे.काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने कुणबी आरक्षणासंदर्भात काढलेला जीआर कुणावरही अन्याय करत नाही. हा जीआर ओबीसींवर अन्याय करणारा नाही, हा जीआर सरसकट आरक्षण देणार नाही, ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.फडणवीस पुढे म्हणाले, जे लोक कायद्याने आणि पुराव्यानिशी अर्ज सादर करतील त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ओबीसी नेत्यांनी योग्यरित्या जीआरचा अभ्यास केला पाहिजे. मी सातत्याने ओबीसी नेत्यांशी बोलत आहे. त्यांच्याही या गोष्टी लक्षात येत आहेत. परंतु काही लोकांना राजकीय दृष्टीकोन ठेवून मोर्चा काढायचा असेल तर ते चूक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.