महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या महापौरपदांसाठी आरक्षणाची सोडत नुकतीच पार पडली आहे. राज्यात एकूण २९ महानगरपालिकांसाठी हे आरक्षण लागू करण्यात आले असून, यात महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे अनेक शहरांत महिला नेत्यांना महापौर म्हणून निवडण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे राजनीतिक क्षेत्रात स्त्रियांचा वाटा वाढण्याची अपेक्षा आहे..आरक्षणाच्या नियमांनुसार, अनुसूचित जमातींसाठी एकच जागा आहे, ती कल्याण-डोंबिवली महापालिकेसाठी राखीव ठेवली गेली आहे. अनुसूचित जातींसाठी तीन जागा आहेत: ठाणे, जालना (अनुसूचित जाती महिला) आणि लातूर (अनुसूचित जाती महिला). इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) गटासाठी आठ जागा आहेत, ज्यात पनवेल, इचलकरंजी, चंद्रपूर, जळगाव, अकोला, अहिल्यानगर, उल्हासनगर आणि कोल्हापूर यांचा उल्लेख आहे. यापैकी ओबीसी महिलांसाठी जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर आणि अकोला या जागा आहेत. बाकी १७ जागा सामान्य गटासाठी आहेत..या आरक्षणामुळे महापालिकांच्या प्रशासनात वैविध्यता येईल आणि स्थानिक स्तरावर महिलांना सशक्त करण्यास मदत होईल. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीत नवीन बदल घडू शकतात, विशेषतः महिलांसाठी राखीव असलेल्या पदांमुळे. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे विविध राजकीय पक्षांना उमेदवार निवडण्यात नवीन अडचणी येऊ शकतात..Maharashtra Mayor Reservation Draw : राज्यातील महापालिकांच्या २९ महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर, जाणून घ्या एका क्लिकवर.आरक्षण कसे वाटपले गेले आहे, ते खालीलप्रमाणे:1. बृहन्मुंबई (BMC) – सर्वसाधारण महिला2. ठाणे – अनुसूचित जाती (SC)3. कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती (ST) पुरुष4. नवी मुंबई – सर्वसाधारण महिला5. वसई-विरार – सर्वसाधारण महिला / पुरुष6. भिवंडी-निजामपूर – सर्वसाधारण महिला / पुरुष7. मीरा-भाईंदर – सर्वसाधारण महिला8. उल्हासनगर – ओबीसी महिला / पुरुष9. पुणे – सर्वसाधारण महिला10. पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण महिला / पुरुष11. नागपूर – सर्वसाधारण महिला12. अहिल्यानगर – ओबीसी महिला13. नाशिक – सर्वसाधारण महिला14. छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण महिला / पुरुष15. अकोला – ओबीसी महिला.16. अमरावती – सर्वसाधारण महिला / पुरुष17. लातूर – अनुसूचित जाती (SC) महिला18. नांदेड-वाघाळा – सर्वसाधारण महिला19. चंद्रपूर – ओबीसी महिला20. धुळे – सर्वसाधारण महिला21. जळगाव – ओबीसी महिला22. मालेगाव – सर्वसाधारण महिला23. कोल्हापूर – ओबीसी महिला / पुरुष24. सांगली-मिरज-कुपवाड – सर्वसाधारण25. सोलापूर – सर्वसाधारण महिला / पुरुष26. इचलकरंजी – ओबीसी महिला / पुरुष27. जालना – अनुसूचित जाती (SC) महिला28. पनवेल – ओबीसी महिला / पुरुष29. परभणी – सर्वसाधारण महिला / पुरुष.Mayor Reservation : राज्यातील ८ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून महापौर; ४ ठिकाणी महिलाराज.