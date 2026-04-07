लासलगावच्या हापूसला ‘न्यूयॉर्क’ची हाक; भाभा अणुसंशोधन केंद्र विकिरण प्रक्रियेमुळे पहिल्यांदाच थेट अमेरिकेत निर्यात

लासलगाव : येथील भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या (बार्क) कृषक विकिरण केंद्रातून यंदा प्रथमच चवदार हापूस आंब्याने थेट अमेरिकेतील न्यूयॉर्ककडे झेप घेतली आहे. मंगळवारी (ता.७) तब्बल ११०० बॉक्समधील सुमारे ४ टन हापूस व केशर आंबा विकिरण प्रक्रिया पूर्ण करून निर्यातीसाठी रवाना करण्यात आला, अशी माहिती प्रकल्प अधिकारी संजय आहेर यांनी दिली. अमेरिकेच्या मान्यतेसाठी आवश्यक तपासणी प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली असून, अमेरिकेतील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लासलगाव केंद्राची पाहणी करून निर्यातीसाठी आवश्यक प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..कांद्यापासून आंब्यापर्यंतचा प्रवासलासलगाव येथील विकिरण केंद्रात २००२ ते २००६ या कालावधीत केवळ कांद्यावर प्रक्रिया केली जात होती. मात्र २००७ पासून आंब्यावरही विकिरण प्रक्रिया सुरू झाली. सुरुवातीला बार्क व पणन मंडळाकडे असलेला हा प्रकल्प नंतर खासगी क्षेत्रात गेला असून सध्या हिंदुस्थान ॲग्रो लिमिटेड कंपनीकडून तो चालविला जात आहे. मागील वर्षी आवश्यक प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने निर्यात ठप्प झाली होती; मात्र यंदा सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्याने निर्यातीला वेग मिळाला आहे..विकिरणामुळे वाढते गुणवत्ता व टिकाऊपणायंदा कोकणातील हापूस तसेच गुजरातमधील केशर आंबा लासलगाव येथे आणून गॅमा किरणांच्या साहाय्याने विकिरण प्रक्रिया करण्यात आली. या प्रक्रियेचे अनेक फायदे दिसून येतात. यात आंब्याची टिकाऊ क्षमता वाढते, कोयीतील कीड पूर्णतः नष्ट होते, चव व ताजेपणा अबाधित राहतो. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय आंब्याची गुणवत्ता अधिक विश्वासार्ह ठरते..निर्यातीसाठी नवे बाजार खुलेलासलगाव केंद्रातून येत्या काही दिवसांत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व मलेशिया या देशांकडेही आंब्याची निर्यात होणार आहे. दरवर्षी भारतातून सुमारे ५० हजार टन आंबा निर्यात होतो, ज्यात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. यंदा ३१ जूनपर्यंत सुमारे ३ हजार टन आंबा निर्यात होण्याचा अंदाज आहे.हापूस (अल्फान्सो), केशर, बदाम, राजापूर, मल्लिका, हिमायत, दशहरा, लंगडा आणि चौसा या विविध जातींना परदेशात मोठी मागणी असून लासलगाव विकिरण केंद्रामुळे निर्यातीला नवे बळ मिळत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत ठरत आहे..'हापूस'ची जागतिक झेपलासलगावच्या विकिरण केंद्रामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचा आंबा आता थेट जागतिक बाजारपेठेत पोहोचत आहे. गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि टिकाऊपणाचा संगम साधत 'हापूस'ने न्यूयॉर्ककडे घेतलेली ही झेप भविष्यातील निर्यातीसाठी नवे दालन उघडणारी ठरत आहे..लासलगाव केंद्रातून आंबा निर्यातीचा आढावा (टनमध्ये)वर्ष निर्यात (टन)२००७- १५७२००८- २७५२००९- १२२२०१०- ९६२०११- ८५२०१२- २१०२०१३- २७५२०१४- ३२८२०१५- ३२८२०१६- ५६०२०१७- ६००२०१८- ५८०२०१९- ६८५२०२०- कोरोना२०२१- कोरोना२०२२- ३६०२०२३- १०००२०२४- ११००२०२५- निर्यात नाही.