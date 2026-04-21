दीनायन : लता... एक जिद्दी मुलगी!

साधारण १९४१-४२चा काळ असेल. नवयुग फिल्म कंपनीत ‘तुझाच’ चित्रपटानंतर ‘मंगळागौर’ चित्रपटाची तयारी सुरू होती. लताला नायिकेची संधी दिली जाणार असल्याचे बोलले जात होते. नव्या नायिकेला पeहावयास मी अधीर झालो होतो. ‘मंगळागौर’च्या मुहूर्ताच्या दिवशी मेकअप रूममध्ये स्नेहप्रभा प्रधान दिसल्या, परंतु लताबाई दिसल्या नाहीत आणि दोन दिवसांनी श्रीपाद जोशींबरोबर लहानगी लता स्टुडिओत आली. मला वाटलं नायिका मोठी असेल. त्या एवढ्याशा मूर्तीची आणि माझी ओळख त्यावेळी झाली नाही. चित्रित झालेली फिल्म घेऊन मी पुण्याहून मुंबईला रोज जात होतोच. एक दिवस लताची चित्रित फिल्म डेव्हलप झाली आणि सर्वांच्या आधी मी लतास पडद्यावर पाहिले. ही लतासंबंधी माझ्या आयुष्यातील फार मोठी घटना आहे.‘नवयुग’ सोडून मा. विनायकरावांनी प्रफुल्ल फिल्म कंपनी काढली आणि मी पुण्याहून कोल्हापूरला त्यांच्याकडे आलो. ‘प्रफुल्ल’च्या प्रत्येक चित्रपटात लताबाईंना गाणी आणि भूमिका असावयाची. विनायकरावांनी १९४५च्या सुमारास कोल्हापूरही सोडले आणि आम्हा सर्वांसह ते मुंबईला आले. ‘प्रफुल्ल’चे सर्व युनिट गिरगावच्या विष्णूबाग येथे ठेवण्यात आले. मीही तेथेच राहू लागलो..खडतर प्रवासमा. विनायक इंपिरिअल सिनेमासमोर राहत. तिथंच लताची व्यवस्था करण्यात आली. माई, आशा, मीना व हृदयनाथ सर्वजण नाना चौकात राहत. त्यांच्याच घरातील एका खोलीत एडिटिंग रूम करण्यात आली होती. त्यामुळे मी नेहमी नाना चौकात जाऊ लागलो. संध्याकाळी लताबाई, आई व भावंडांना भेटण्यासाठी घरी यावयाच्या, परंतु त्यांचा माझा फारसा परिचय नव्हता. एकमेकांना ओळखत होतो एवढेच. एके दिवशी सर्व भावंडे मॅजेस्टिक सिनेमाला ‘दिवाळी’ चित्रपट पाहण्यास निघाली. सर्व भावंडे लहान असल्याने त्यांच्या सोबतीला माईंनी मला पाठवले आणि त्या दिवसापासून त्यांची आमची ओळख झाली नि मी त्यांच्याच घरातील एक झालो. माईच्या मायेचा हात त्यांच्या पाच भावंडांबरोबर माझ्यावरही फिरू लागला. मी नंतर पत्नीबरोबर मुंबईस राहावयाचे ठरवले, परंतु मुंबईत जागा नव्हती आणि अशा वेळी माईंनी त्यांच्या घरातील एक खोली रिकामी करून मला दिली. ज्यांच्या जिवावर आम्ही मुंबईत आलो होतो, त्या मा. विनायक यांचे अचानक देहावसान झाले. सर्वांचीच स्थिती बिकट झाली. आम्ही पुरुष माणूस पडलो, आमचे कसेही होईल, परंतु लताचे? त्यामुळे मी लताला विचारले, ‘आता तुमचे कसे होणार?’ ती डगमगली नाही. तिने नशीब उघडण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू केली. कोणीही सांगितले, अमक्या दिग्दर्शकाला भेट की, लता त्या दिग्दर्शकाला भेटण्यासाठी पायपीट करीत जात असे. कित्येक वेळा मीही तिच्याबरोबर गेलो आणि तिच्याएवढीच निराशा घेऊन परत आलो. बॉम्बे टॉकीजच्या ‘मजबूर’साठी गुलाम हैदर यांनी लताला प्लेबॅकसाठी बोलावले. लता ग्रँट रोडकडून मालाडपर्यंत लोकलने जायची आणि त्यापुढे भर उन्हात चालत बॉम्बे टॉकीजच्या स्टुडिओत जायची. अनेकदा मी तिच्या प्रवासात सोबतही केली. या कष्टातून लताच्या आयुष्याचे भाग्य दिवस उजाडले. ‘आये गा आये गा...’ च्या सुराने आसमंत भारून गेले. खरे म्हणजे खडतर दिवसांत अगर वैभवाच्या प्रारंभीही लता इतकी लहान होती की, कसे बोलावे, कसे वागावे हे तिला कळणे अवघडच होते; परंतु मी तिला असे पाहिले आहे की, तिच्यावरील जबाबदारीची जाणीव जशी तिला लहानपणीच झाली तशी समज तिला आपोआपच प्राप्त झाली. ती आपल्या मनानेच चांगली पावले टाकत चालली..सुरेल चित्रची स्थापनालताची हिंदी चित्रपटाची तुफान घोडदौड चालली असताना आम्ही उदयकला चित्रपट संस्थेची जुळणी करीत होतो. ‘राम राम पाव्हणं’ चित्र काढायचे आमचे ठरले. दिनकर पाटील व मी कथानक तयार केले. टी. ए. पाटील यांच्या सहकार्याने पैशाची जुळवाजुळव चालली होती. संगीत देण्याचे काम लताला द्यावयाचे हे निश्चित करून आम्ही तिच्याकडे गेलो. ‘माधवराव, तुम्ही भागीदार आहात, तेव्हा मी संगीत जरूर देईन.’ असे उत्तर तिने दिले व आमचा आत्मविश्वास वाढवला. या काळात लता कामात इतकी गर्क होती की, तिने मोटारीतून जाता-येताच ‘राम राम पाव्हणं’च्या गीतांना चाली दिल्या. या चित्रपटाचे संगीत खूपच गाजले, परंतु लताने आपल्या कामाचा मोबदला आमच्याकडून घेतला नाही. कालांतराने ‘उदयकला’ बंद झाली. मी विवंचनेत होतो. लताबाईंना हे समजले तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘‘माधवराव, एखादी चित्रपट संस्था का सुरू करीत नाही? सुरेल चित्रसंस्थेच्या 'वादळ' या पहिल्या चित्रपटाच्या मॅजेस्टिकच्या पहिल्या शोला तुफान गर्दी लोटल्याने वाहतूक थांबली होती. यामुळे पोलिसांना पाचारण करावे लागले. या गर्दीचे कारण एकच होते, या चित्रपटाच्या निर्मात्या लता मंगेशकर होत्या. 'वादळ'च्या जोषातच आम्ही 'कांचनगंगा' काढले. त्याचेही स्वागत जोरात झाले. त्यानंतर 'भैरवी' या हिंदी चित्रपटाचा आम्ही मुहूर्त केला, तथापि हे चित्र मुहूर्तावरच थांबले. लताबाईंना कामाच्या व्यापामुळे सुरेल चित्रपट संस्थेकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळेनासा झाला. तेव्हा त्यांनी भागीदारी काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. भागीदारी काढून घेत असताना सर्व व्यावहारिक बाजू मोकळी करून त्यांनी 'सुरेल चित्र' माझ्या नावावर करून दिले. निर्माता होण्याचे भाग्य मला त्यांच्यामुळेच लाभले आहे. आजपर्यंत माझ्या चित्रपटांतील सर्व गाणी मंगेशकर भावंडांनी विनामूल्य गायिलेली आहेत, परंतु त्यांचे प्रेम व औदार्य एवढ्यावरच थांबले नाही. 'गृहदेवता' या आमच्या चित्रपटाला राष्ट्रपती पदक मिळून आमचा सन्मान झाला आणि आशियाच्या फिल्म फेस्टिव्हलसाठी त्या चित्राची निवड झाली. या चित्राच्या निमित्ताने मला निर्माता-दिग्दर्शक या नात्याने ताश्कंदला जाण्याची संधी प्राप्त झाली, परंतु व्यवसायात आलेली खोट इतकी जबरदस्त होती की मी ताश्कंदला जाऊ शकत नव्हतो. लताबाईंना हे कळताच, ''माणसाला अशी संधी क्वचित लाभते. जाण्याची तयारी करा.'' असा निरोप त्यांनी धाडला आणि पैशाची सोयही त्यांनीच केली. त्यांच्या या औदार्यामुळेच मी परदेशी जाऊ शकलो. लताबाईंच्या या उदारपणाची जेव्हा मला आठवण येते त्यावेळी त्यांच्याकडे १९५२-५३मध्ये सेक्रेटरी म्हणून काम करत असलेल्या गोखले यांच्या संदर्भातील प्रसंग डोळ्यांसमोर उभा राहतो..लताबाईंना इन्कमटॅक्सचे पैसे भरावयाचे होते. त्यांनी बरीच रक्कम गोखले यांच्याकडे इन्कमटॅक्स भरण्यासाठी दिली. काही कामानिमित्त त्यांना पुण्यास जावे लागले. दरम्यान मोटारीचा अपघात होऊन डोक्याला जबरदस्त मार बसल्याने त्यांचे निधन झाले. प्रथम लताबाईंना अपघात झाल्याची बातमी कळली आणि नंतर त्यात गोखले यांचे निधन झाल्याचे वृत्त कळले. लताबाईंना गोखल्यांच्या निधनाच्या वृत्ताने धक्का बसला. इन्कमटॅक्सची रक्कम गोखले यांनी भरली की नाही हे समजण्यास मार्ग नव्हता; परंतु चौकशीअंती इन्कमटॅक्सचे पैसे भरले नसल्याचे त्यांना कळले. लताबाईंनी जमवाजमव करून रक्कम भरली. गोखले यांच्या खिशात इन्कमटॅक्सला भरण्यासाठीची रक्कम होती. ती सापडल्याचे पोलिसांतून सांगण्यात आले. त्या रुपयांचे काय करावे, असा प्रश्न उभा राहिला. ते पैसे गोखले यांच्या पत्नीस द्यावेत असे लताबाईंनी सांगितले.औदार्याबरोबर त्यांच्या दयाळू वागणुकीचा एक किस्सा जयप्रभा स्टुडिओत निर्मल चित्रच्या 'सूनबाई' चित्रपटाचे चित्रीकरण चालले होते. त्यानंतर आम्ही सर्व 'जयप्रभे'च्या झाडाखाली गप्पा मारीत बसत असू. त्यावेळी झाडावर पोपट फार असायचे. पोपटांचा किलकिलाट फार व्हायचा, त्याची आम्हाला सवय झाली होती. एक कलाकार माधव साळुंखे याने वैतागून झाडावर दगड मारला. एका पोपटाला दगड लागला व तो तळमळत खाली पडला. तो लताबाईंच्या पुढ्यात. लताबाईंनी जखमी पोपट पडल्याचे पाहिले. दगडाने मारल्यामुळे तो जखमी झाल्याचे समजताच त्या चिडल्या. त्यांचा राग बघून आम्ही साळुंखेला स्टुडिओबाहेर आधीच काढले. लताबाई मात्र दगड कोणी मारला याची चौकशी करीत होत्याच. पोपटाला दगड मारला त्याला उद्यापासून स्टुडिओच्या आत येऊ देऊ नका, असे फर्मावले..त्या प्रसंगाची आठवण असल्याने मीही एका प्रसंगातून निभावलो गेलो. 'वादळ' चित्रपटात चंद्रकांत एका शिकारीला जात असतात. त्यांच्यामागे त्यांचा नोकर वसंत शिंदे यांच्या हातात 'मी शिकार केली आहे,' असे दाखविण्यासाठी रंकाळा तलावातील एक पाणकोंबडी मारलेली दिली. लताबाईंना चित्रपटातील शूटिंगचे फोटो दाखवत असताना त्यांनी 'ही कोंबडी कोठली' म्हणून विचारले. क्षणाचाही विलंब न लावता मी रंकाळा तलावातील मेलेली कोंबडी सापडली ती शिकारीचा सीन दाखवण्यात उपयोगात आणली असे सांगितले. 'वादळ'च्या निर्मात्या त्या होत्या. त्यामुळे पोपटाचा प्रसंग डोळ्यापुढे असल्याने 'कोंबडी सीन' मला त्यांचा राग न पत्करता ओके करून मिळाला!लताबाई व त्यांच्या भावंडांच्या सहवासात मी जे दिवस घालवले ते अमोल असे आहेत. आत्मविश्वास म्हणजे काय, हे लताबाईंकडून शिकावे असे माझे मत आहे.('सुरेल चित्र'च्या स्मरणिकेतून साभार).शिवाजी विद्यापीठातर्फे गानकोकिळा लता मंगेशकर यांना डी. लिट्. पदवी प्रदान करण्यात येणार असल्याचे वृत्त ऐकून माझ्या मनाला झालेल्या आनंदाचे शब्दांत वर्णन करता येणार नाही. कुठल्याही विद्यापीठाची पदवी प्राप्त न करता आलेल्या लताबाईंना त्यांच्या हिंदी व मराठी चित्रपटसृष्टीतील अमोल कारकिर्दीबद्दल डी.लिट्. पदवी देण्यात येत आहे. याच आनंदात असताना मी जुन्या काळात नकळत गेलो आणि ते दिवस आठवू लागले...माधव शिंदे (सिनेदिग्दर्शक). 