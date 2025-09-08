Laxman Hake: ओबीसींच्या बैठकीला लक्ष्मण हाके का गेले नाहीत? बंजारा आरक्षणाबद्दल भूमिका काय?, दिलं स्पष्टीकरण

OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण लढ्याचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईतल्या ओबीसी समाजाच्या बैठकीला दांडी मारली आहे. हाके सध्या राज्यभरात ओबीसी समाजाच्या सभा, मेळावे, बैठका घेत आहेत. बीड जिल्ह्यातल्या त्यांच्या सभांना मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचं दिसतंय..बैठकीबद्दल भूमिका स्पष्ट करताना लक्ष्मण हाके म्हणाले की, मला बैठकीचा निरोप होता पण राज्यात माझ्या विविध ठिकाणी सभा आहेत. विजय वड्डेटीवार हे ओबीसी समाजाबद्दल भूमिका घेत असतील तर आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. ओबीसी समाजाच्या बाजूने कोणी येत असेल तर हाके त्यांच्यासोबत उभा आहे. बारामती, लातूर, गेवराईमध्ये ओबीसीमधील लोकं बाहेर येत आहेत. संघर्ष यात्रा महाराष्ट्रात काढली जाणार आहे..परदेशातही दशावताराचा बोलबाला ! न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर झळकला मराठी सिनेमाचा भव्य टीझर!.बंजारा आरक्षणावर बोलताना हाके म्हणाले, सरकारला मुळात जीआर काढण्याचा अधिकार नाही. एससी, एसटी समाज, बंजारा समाज मागणी करतो आहे ती न्यायिक बाब आहे. सरकारने काढलेला जीआर चुकीचा आहे, कारण उपसमितीला असा अधिकार नाही..आधी लोखंडाचा तुकडा, आता राईसमध्ये झुरळ; कल्याणातील रामदेव हॉटेलमध्ये पुन्हा निष्काळजीपणाचा कळस .जरांगेंना मंडल आयोग कळतो का?मनोज जरांगेंवर टीका करताना लक्ष्मण हाके म्हणाले की, १९९४चा जीआर असा-तसा लागू झालेला नाही. ९ न्यायाधीशांचे बेंच होतं.. मग मंडल आयोग लागू झाला. जरांगेंना मंडल आयोग काय कळतो? तुम्ही असं काही केलं तर तुम्हाला देशात तोंड दाखवता येणार नाही. असं काही झालं तर पंतप्रधान यांना विचार करावा लागेल, मग तेव्हा तुम्ही किस झाड की पत्ती? या माणसाचा हेतू ओबीसीचे आरक्षण संपवण्याचा आहे, असा घणाघात हाकेंनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.