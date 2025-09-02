महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation : सरसकट ‘कुणबी’ अडचणीचे! दोन प्रकरणांत सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाची नकारघंटा

Kunbi Certificate : सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर न्यायालयाने यापूर्वी नकार दिल्यामुळे राज्य सरकार पेचात सापडले आहे.
Maratha Reservation
Maratha Reservation Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली आहे; परंतु त्यांची मागणी मान्य करण्यात न्यायालयीन निर्णयाचा अडथळा आहे. मराठा समाजाला यापूर्वी दोनवेळा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या मागणीची पूर्तता करण्याचा पेच राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे.

