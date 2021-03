मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनचा 16 एप्रिलपासून लिडार सर्व्हे ! जाणून घ्या कसे होणार सर्वेक्षण

सोलापूर : मुंबई-हैदराबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर अर्थात बुलेट ट्रेनसाठी लिडार सर्व्हे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मोनार्क सर्वेअर्स अँड इंजिनिअरिंग कन्सल्टंटचे संचालक संतोष देसाई यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. मुंबई-हैदराबाद या 711 किलोमीटर अंतराच्या या सर्व्हेचे काम हैदराबाद येथून 16 एप्रिल रोजी सुरू होणार आहे. जिल्ह्यातील महामार्गालगत लिडार सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) तर्फे हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल म्हणजे (डिटेल प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट) बनविण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात असल्याची माहिती संचालक संतोष देसाई यांनी दिली. 16 एप्रिल रोजी चार्टर विमानाने हैदराबाद ते मुंबई दरम्यान सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सर्वेक्षणासह चित्रीकरणही केले जाणार आहे. 711 किलोमीटर अंतराच्या प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे मुंबई, पुणे, लोणावळा, पंढरपूर, सोलापूर, गुलबर्गा, जहिराबाद, हैदराबाद ही शहरे जोडली जाणार आहेत. असे होणार लिडार सर्वेक्षण

लिडार सर्वेक्षणात एका विमानाला लिडार आणि फोटो किंवा व्हिडिओ दिसणारे सेन्सर्स लावलेले असतात. हे विमान हवेतून प्रस्तावित मार्गाचा (लाईट डिटेक्‍शन अँड रेजिंग सर्व्हे) अर्थात लिडर सर्व्हे पूर्ण करते. त्यात प्रस्तावित रेल्वे मार्गाच्या आजूबाजूच्या दीडशे मीटरपर्यंतच्या प्रदेशाचे हवाई चित्रीकरण केले जाते. त्यासाठी 100 मेगापिक्‍सल क्षमता असलेला कॅमेरा वापरला जातो. त्यानंतर त्याचा त्रिमिती म्हणजे थ्रिडी नकाशा तयार केला जातो. त्यामध्ये त्या मार्गाच्या आजूबाजूला असलेल्या इमारती, डोंगर, झाडे इत्यादी सर्व बारीक सारीक गोष्टी लांबी, रुंदी व उंचीनुसार म्हणजे त्रिमितीमध्ये पाहता येतात. याबरोबरच प्रवासी संख्या आणि इतरही सर्वेक्षण केले जात असून, ही सर्व माहिती संकलित झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्यात येणार आहे. कोणत्याही रेखीय पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पात अशा सर्व्हेला विशेष महत्त्व असते. नेहमीच्या पद्धतीने हा सर्व्हे केल्यास त्याला एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लागतो. लिडार सर्वेक्षणामुळे हे काम एका आठवड्यात पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. जीटीएस लेव्हल तपासणीचे काम सुरू

सोलापूर जिल्ह्यात दोन ठिकाणी जीटीएस लेव्हल तपासणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी चार जणांचे पथक काम करीत आहे. यासाठी पंढरपूर आणि विजयपूर रस्त्यावरील सोरेगाव येथे हे काम करण्यात येत आहे. ही शहरे जोडली जाणार मुंबई, लोणावळा, पुणे, पंढरपूर, सोलापूर, गुलबर्गा, जहिराबाद, हैदराबाद डीजीपीएस अर्थात ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेक्षण सोलापूर जिल्ह्यात, सोलापूर शहर आणि पंढरपूरमध्ये सुरू आहे. हे सर्वेक्षण 15 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करून 16 एप्रिलपासून हैदराबाद ते मुंबई दरम्यान लिडार सर्वेक्षणास प्रारंभ केला जाणार आहे.

