Local Body Election: शिंदे-अजितदादा-फडणवीस विरोधात लढणार? मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे टेन्शन वाढलं, महायुतीत अंतर्गत तणाव

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वारं वाहू लागलं आहे. या निवडणुका यंदाच्या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी या दोन्ही गटांनी आपापल्या तयारीला वेग दिला आहे. .राजकीय समीकरणं जुळवण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. अशातच, नाशिक येथे झालेल्या भाजपच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठं वक्तव्य केलं आहे, ज्यामुळे महायुतीतील सहकारी पक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचं टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे..संघटनात्मक परिस्थितीचा आढावाफडणवीस यांनी नाशिकमधील बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं की, "जिथे शक्य असेल तिथेच आम्ही महायुतीच्या रूपाने निवडणुका लढवू." या वक्तव्यातून त्यांनी महायुतीच्या जागावाटपाबाबत एकप्रकारे संकेत दिले आहेत.त्यांनी पुढे सांगितलं की, "आम्ही स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत. जिथे गठबंधन शक्य आहे, तिथे आम्ही महायुती म्हणून एकत्र येऊ. आम्ही बूथ पातळीवरील रचना, मागील निवडणुकीतील निकाल आणि सध्याची परिस्थिती यांचा सखोल अभ्यास करत आहोत.".Devendra Fadnavis: ''उद्धव ठाकरेंनी आरशात बघितलं तर..'' मोर्चावरुन मुख्यमंत्री फडणवीसांचा हल्लाबोल.जागावाटपाचा प्रश्न हा सध्या सर्वात मोठा पेचफडणवीस यांनी उत्तर महाराष्ट्राच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्याचंही सांगितलं. "मागील निवडणुकीत आम्हाला चांगलं यश मिळालं होतं आणि यावेळीही आम्हाला मोठ्या यशाची अपेक्षा आहे," असं त्यांनी ठामपणे नमूद केलं.महायुतीतील जागावाटपाचा प्रश्न हा सध्या सर्वात मोठा पेच आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र लढलेली महायुती आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही एकत्र राहणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. भाजपने आपला जनाधार अधिक मजबूत केला असून, स्थानिक पातळीवरही स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी दिसत आहे..पक्ष स्वबळावर लढण्यास प्राधान्य देईल-फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढवताना सांगितलं की, "आम्ही कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली आहे आणि त्यांना पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आमच्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही." याचा अर्थ असा की, जिथे भाजपचा कार्यकर्ता सक्षम असेल, तिथे पक्ष स्वबळावर लढण्यास प्राधान्य देईल.दरम्यान, शिंदे गटाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी भाजपवर निशाणा साधला होता. त्यांनी आरोप केला होता की, "भाजप एकीकडे गठबंधनाची भाषा करते आणि दुसरीकडे स्वबळावर लढण्याची तयारी करते." या वक्तव्यातून महायुतीतील अंतर्गत तणाव स्पष्ट होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जागावाटपावरून तिन्ही पक्षांमध्ये तीव्र स्पर्धा आहे..राजकीय समीकरणं बदलण्याची शक्यताअजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षांना वर्चस्व राखायचं आहे, तर भाजपला आपला विस्तार वाढवायचा आहे. फडणवीस यांच्या "शक्य असेल तिथे" या वक्तव्यामुळे शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासमोर नवं आव्हान निर्माण झालं आहे.या सर्व घडामोडींमुळे महायुतीच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये गठबंधन होणार की स्वबळावर लढाई होणार, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. एकूणच, फडणवीस यांचं हे वक्तव्य महायुतीतील राजकीय समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे..Devendra Fadnavis : नाशिकच्या गुन्हेगारांना मुख्यमंत्र्यांचा सक्त इशारा; राजाश्रय असो, कारवाई होणारच!