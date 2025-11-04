Code of Conduct: निवडणुकीदरम्यान काय करू नये? आचारसंहितेत काय सांगितलं आहे आधी समजून घ्या... नाहीतर बसेल फटका

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नगरपंचायत, नगपरिषदेच्या निवडणुका आज जाहीर झाल्या आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषद घेत घोषणा केली. २ डिसेंबरला मतदान, ३ तारखेला मतमोजनी आणि निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे आजपासून आचारसंहीता देखील लागू झाली आहे. निवडणुकीदरम्यान काय करू नये? हे आचारसंहितेत सांगितलं आहे. त्यामुळे सत्ताधारी असो की विरोधक किंवा उमेदवार सर्वांसाठी हे महत्त्वाच आहे. .१. शासकीय वाहने, कर्मचारी किंवा यंत्रणा यांचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करता येणार नाही. शासकीय वाहनांत खालील संस्थांच्या वाहनांचा समावेश होतो:(१) केंद्र शासन, (२) राज्य शासन, (३) केंद्र व राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, (४) केंद्र व राज्य शासनाचे संयुक्त क्षेत्रातील उपक्रम, (५) स्थानिक स्वराज्य संस्था, (६) महानगरपालिका, (७) नगरपरिषद/नगरपंचायत, (८) पणन मंडळ (कोणत्याही नावाचे), (९) सहकारी संस्था, (१०) जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्रामपंचायत, (११) जिथे सार्वजनिक निधीचा कितीही अल्प भाग गुंतलेला असेल अशी कोणतीही संस्था, (१२) संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य शासन, केंद्रीय पोलीस संघटना इत्यादींच्या मालकीची वाहने – मालमोटारी, लॉरी, टेम्पो, जीप, मोटारसायकल, ऑटोरिक्षा, बस, विमान, हेलिकॉप्टर, जहाज, बोट, हॉवरक्राफ्ट व इतर सर्व वाहने.२. सत्ताधारी पक्ष किंवा शासनाने साधलेली उद्दिष्टे दाखवण्यासाठी सरकारी कोषातून जाहिरात देता येणार नाही.३. वित्तीय अनुदानाची घोषणा, कोनशिला बसवणे, नवीन रस्ते बांधण्याचे आश्वासन इत्यादी करता येणार नाहीत.४. शासन किंवा सार्वजनिक उपक्रमांत तदर्थ नियुक्त्या करता येणार नाहीत..Duplicate Voters List : दुबार मतदाराच्या नावापुढे डबल स्टार, नगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी आयोगाने उचलले मोठे पाऊल, कशी घेणार दक्षता ?.५. मंत्री (राज्यमंत्री, उपमंत्रीसह) उमेदवार, प्राधिकृत प्रतिनिधी किंवा मतदार या नात्याने नसतील तर मतदान कक्ष किंवा मतमोजणी कक्षात प्रवेश करू शकणार नाहीत.६. निवडणूक प्रचाराबरोबर सरकारी कामे करता येणार नाहीत.७. मतदारांना आर्थिक किंवा इतर प्रलोभने देता येणार नाहीत.८. मतदारांच्या जातीय किंवा धार्मिक भावनांना आवाहन करता येणार नाही.९. जाती, जमाती, धार्मिक किंवा भाषिक गटांमध्ये वैमनस्य, तणाव किंवा मतभेद वाढवणाऱ्या कृती करता येणार नाहीत..१०. इतर पक्षांच्या नेते-कार्यकर्त्यांच्या खाजगी जीवनातील सार्वजनिक कार्याशी असंबंधित पैलूंवर टीका करता येणार नाही.११. खरे-खोटे तपासले नसलेले आरोप किंवा विकृत स्वरूप देऊन इतर पक्ष किंवा कार्यकर्त्यांवर टीका करता येणार नाही.१२. निवडणूक प्रचार, भाषणे, फलक, संगीत इत्यादींसाठी प्रार्थनास्थळांचा वापर करता येणार नाही.१३. लाच देणे, दबाव टाकणे, धमकी देणे, खोट्या नावाने मतदान, मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत ने-आणे यासारख्या भ्रष्ट प्रथा किंवा निवडणूक अपराधांना प्रतिबंध आहे..१४. व्यक्तींच्या मत किंवा कृतींच्या विरोधात त्यांच्या घरासमोर निदर्शने किंवा धरणे धरता येणार नाहीत.१५. कोणत्याही व्यक्तीला दुसऱ्याच्या जमिनी, इमारती, आवारभिंती इत्यादींचा मालकाच्या परवानगीशिवाय वापर, ध्वजदंड उभारणे, फलक लावणे, नोटिसा चिकटवणे किंवा घोषवाक्य लिहिणे करता येणार नाही. यात शासकीय, सार्वजनिक व खाजगी जागांचा समावेश आहे.१६. इतर राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांच्या सभा किंवा मिरवणुकीत अडथळा निर्माण करता येणार नाही.१७. एका पक्षाची सभा चालू असताना दुसऱ्या पक्षाची मिरवणूक तेथे काढता येणार नाही.१८. दुसऱ्या पक्ष किंवा उमेदवारांचे प्रचारपत्रके, भित्तीपत्रके काढता येणार नाहीत. आक्षेप असल्यास पोलीस किंवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कळवावे..Nagarpalika Election Date: या तारखेला नगरपालिकेची झुंज! स्थानिक स्वराज्यच्या पहिल्या टप्प्याचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर, Time Table बघा अन् लागा तयारीला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.