महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar : अजितदादांची सावलीसारखी सोबत; अपघातात विश्‍वासू अंगरक्षकाचेही निधन

बारामतीत आज सकाळी झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासारखा लोकनेता गमावला. त्याचबरोबर कर्तव्‍यदक्ष सुपुत्र विदीप दिलीपराव जाधव यांनाही गमावले.
ajit pawar and vidip jadhav

ajit pawar and vidip jadhav

sakal

अमोल काकडे
Updated on

तरडगाव - बारामतीत आज सकाळी झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासारखा लोकनेता गमावला. त्याचबरोबर फलटण तालुक्यातील तरडगावने कर्तव्‍यदक्ष सुपुत्र विदीप दिलीपराव जाधव यांनाही गमावले. अजित पवार यांची सावलीसारखी सोबत करणारे विदीप केवळ एक अंगरक्षक (पीएसओ) नव्हते, तर एक विश्वासू सहकारीही होते. आजच्या दुर्घटनेने या दोघांना वेगळे केले नाही.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
death
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
bodyguard
Plane Crash

Related Stories

No stories found.