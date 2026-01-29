तरडगाव - बारामतीत आज सकाळी झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासारखा लोकनेता गमावला. त्याचबरोबर फलटण तालुक्यातील तरडगावने कर्तव्यदक्ष सुपुत्र विदीप दिलीपराव जाधव यांनाही गमावले. अजित पवार यांची सावलीसारखी सोबत करणारे विदीप केवळ एक अंगरक्षक (पीएसओ) नव्हते, तर एक विश्वासू सहकारीही होते. आजच्या दुर्घटनेने या दोघांना वेगळे केले नाही. .सामान्य कुटुंबातील जाधव हे शिक्षण पूर्ण करून २००९ मध्ये पोलिस दलात भरती झाले. शिस्त आणि काम करण्याची पद्धत इतकी चोख होती, की त्यांना एकामागून एक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळत गेल्या. २०१० ते २०१३ या काळात न्यायाधीश जे. एन. सानप यांचे अंगरक्षक म्हणून काम केल्यानंतर २०१४ ते २०१९ या काळात त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षा पथकात उल्लेखनीय कामगिरी केली. २०१९ पासून ते अजित पवार यांच्यासोबत सावलीसारखे होते..जाधव यांच्यावर अजित पवार यांचा प्रचंड विश्वास होता. अडीच महिन्यांपूर्वी जेव्हा हृदयविकाराचा झटका आल्याने ते गावी होते. त्या काळातही अजित पवार त्यांना फोन करून विचारपूस करायचे. ‘अरे विदीप, बरा झालास का? कधी जॉईन होतोस? तुझी उणीव भासतेय,’ असे दादांचे शब्द विदीप यांच्यासाठी केवळ कामाची दाद नव्हती, तर ते एका कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे प्रतीक होते..जाधव यांचे वडील मुंबईतील नायगाव हायस्कूलमध्ये शिक्षक होते. दोन वर्षांपूर्वीच सेवानिवृत्त होऊन गावी स्थायिक झाले होते. त्यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी, मुलगा, मुलगी आणि दोन बहिणी असा परिवार आहे. विदीप यांच्या मृत्यूने तरडगावसह संपूर्ण पंचक्रोशी शोकसागरात बुडाली आहे..घरी आलेच नाहीतजाधव यांनी सोमवारी (ता.२६) सुटीवर घरी आल्यानंतर चुलत्यासह कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवला होता. कामावर रुजू होण्यापूर्वी त्यांनी वडिलांना फोन करून सांगितले होते, की ‘बारामतीची सभा आटोपली की आज रात्री घरी येतोय.’ विमानात बसण्यापूर्वी अजित पवारांबरोबर काढलेले त्यांचे छायाचित्र शेवटचे ठरेल आणि ते घरी येण्याऐवजी त्यांच्या निधनाची बातमी येईल, असे कोणालाही वाटले नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.