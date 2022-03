आमदार निधीमध्ये होणार मोठी वाढ; अजित पवारांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई : राज्यातील आमदार निधीमध्ये (MLA Fund) आता मोठी वाढ करण्यात येणार आहे. याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. सध्याच्या ४ कोटी रुपयांवरुन हा निधी ५ कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. म्हणजे या आमदार निधीमध्ये एक कोटी रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. (Maha Govt has decided to increase MLA fund from 4 crore to 5 crore)

अजित पवार म्हणाले, "आपल्याकडं आमदारांचा स्थानिक विकास निधी हा ४ कोटी रुपये होता तो आता ५ कोटी रुपये जाहीर करतो. खासदारांनाही केंद्र सरकारनं ५ कोटी रुपये निधी देण्यास टाळाटाळ केली. पण महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं प्रत्येक आमदाराला ५ कोटी रुपयांचा निधी पुढील वर्षापासून देणार आहे"

त्याचबरोबर आमदारांच्या ड्रायव्हरला १५ हजार रुपये पगार आहे तो आता २५ हजार रुपये आणि आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांना २५ हजार रुपये पगार आहे, तो ३० हजार रुपये करण्यात येत असल्याची घोषणाही यावेळी अजित पवार यांनी केली.