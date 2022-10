By

नवी दिल्ली : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनानं महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, यंदा बोनस जाहीर झालेला नाही मात्र, ऑक्टोबर महिन्याचं वेतन आणि निवृत्तीवेतन दिवाळीपूर्वीच देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. याद्वारे राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी केलेल्या मागणीची मुख्यमंत्री यांनी घेतली. (Maha govt takes decision about advance salary of October month before Diwali Festival)