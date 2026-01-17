महाराष्ट्र बातम्या

MAHA TET 2025-26 पेपर 1 व पेपर 2 चे निकाल जाहीर; 'असा' चेक करा रिजल्ट

MAHA TET Exam 2025-26 Result Declear: टीईटी उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमीची बातमी आहे. तर तुम्ही शिक्षक पात्रता परीक्षाचा निकाल आज १६ जानेवारी रोजी जाहीर झाला आहे. चला तर जाणून घेऊया निकाल कसा चेक करावा
MAHA TET Result

esakal

Monika Shinde
Updated on

MAHA TET Exam 2025-26 Result: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE),पुणे, यांनी अधिकृतपणे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ((MAHA TET) 2025 चे निकाल जाहीर केले आहेत. निकाल १६ जानेवारी रोजी सायंकाळी ६ वाजता अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. ही परीक्षा २४ डिसेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आली होती.

maharashtra
exam
education
Result
TET
educational marathi article
TET Exam
result Declaration
TET Exam Date Announcement

