MAHA TET 2025-26 पेपर 1 व पेपर 2 चे निकाल जाहीर; 'असा' चेक करा रिजल्ट

MAHA TET Exam 2025-26 Result: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE),पुणे, यांनी अधिकृतपणे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ((MAHA TET) 2025 चे निकाल जाहीर केले आहेत. निकाल १६ जानेवारी रोजी सायंकाळी ६ वाजता अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. ही परीक्षा २४ डिसेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आली होती. .हा निकाल जाहीर करण्यापूर्वी, MSCE ने १२ जानेवारी २०२६ रोजी पेपर १ आणि पेपर २ साठी अंतिम उत्तरपत्रिका (Final Answer Keys) अधिकृत संकेतस्थळ mahatet.in वर प्रसिद्ध केली होती. उमेदवार आता आपल्या निकालाची तपासणी ऑनलाईन करून पाहू शकतात..Chaturgrahi Yoga: वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग! वृषभ, तुळसह या ५ राशींचे चमकणार भाग्य; जाणून घ्या आजच राशीभविष्य.निकाल डाउनलोड करण्यासाठी या टिप्स फॉलो करामुख्य पृष्ठावर “MAHA TET 2025 Result” ह्या लिंकवर क्लिक करा.तुम्ही Candidate Login Page वर नेले जाल.तुमचा नोंदणीकृत Username आणि Password किंवा आवश्यक लॉगिन तपशील टाका..“Submit” किंवा “Login” बटणावर क्लिक करा.तुमचा MAHA TET 2025 स्कोअरकार्ड स्क्रीनवर दिसेल.नाव, पेपर, गुण व पात्रता स्थिती यांसह सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासा.निकाल डाउनलोड करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी प्रिंट काढून ठेवा..RRB Recruitment 2026: RRB कडून मंत्रालयीन व स्वतंत्र श्रेणी भरती 2026 जाहीर; पाहा पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व शेवटची तारीख.उमेदवारांनी पुढे काय करावे पाहाआपला MAHA TET स्कोअरकार्ड प्रिंट करून ठेवा, कारण भविष्यात कागदपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक पडू शकते.पात्रता प्रमाणपत्र, भरती व पुढील प्रक्रिया संबंधित अद्यतने पाहण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ नियमितपणे तपासा.निकाल प्रसिद्धीनंतर प्रेस रिलीज लिंक वापरून अधिक तपासणी पाहता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.