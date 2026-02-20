Maha Vistara AI : शेतीत एआय! कापसावरील बोंडअळीची माहिती आधीच कशी मिळते? मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीच्या परिषदेत माहिती

Devendra Fadnavis: दिल्लीमध्ये 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' सुरु आहे. शुक्रवारी सकाळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'एआय इन अॅग्रिकल्चर' या विषयावर आपली भूमिका मांडली. एआयमध्ये महाराष्ट्राने केलेली प्रगती आणि भविष्य हे सांगताना त्यांनी महाराष्ट्राने एआय शेतीत केलेल्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडला..कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या एआय प्रयोगाचं देशामध्ये कौतुक होत आहे. जागतिक स्तरावरचे नेते दिल्लीत येऊन एआयबद्दल बोलत आहेत, ही आपल्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. महाराष्ट्राने शेतीमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करुन वेगळी ओळख निर्माण केलीय..School Abuse Case: शाळेत सेक्स स्कँडल! ३१ वर्षीय महिला सचिव विद्यार्थ्यासोबत रंगेहात पकडली गेली, पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासे.मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, एआयमुळे क्रॉप सायकल, क्रेडिट अॅक्सेस, बाजाराची स्थिती, योजनांची माहिती सहज उपलब्ध होते. २०१७ मध्ये महाराष्ट्रात बोंडअळीमुळे कापसाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. मात्र यावेळी गुलाबी बोंडअळीपासून आपण वाचू शकलो. कारण एआयने त्याची आधीच माहिती दिली..तो बरोबर म्हणतोय, आम्ही भारताला नाही हरवू शकलो...! Shahid Afridiचे शादाब खानला सडेतोड उत्तर, २ मिनिटांचा Video Viral .महाविस्तारा या एआय अॅपमुळे कृषी क्षेत्रात परिवर्तन झाल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. यामुळे पेस्ट कंट्रोल, वातावरणीय बदल, मार्गदर्शक सूचना; अशी माहिती शेतकऱ्यांना मिळणं सोपं झालं आहे. महाराष्ट्रातले साधारण २५ लाख शेतकरी या अॅपचा फायदा घेत आहेत. यामुळे केंद्र सरकारनेही कौतुक केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.