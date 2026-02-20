महाराष्ट्र बातम्या

Maha Vistara AI : शेतीत एआय! कापसावरील बोंडअळीची माहिती आधीच कशी मिळते? मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीच्या परिषदेत माहिती

How Maharashtra is Saving Crops with Artificial Intelligence: AI मुळे कृषी क्षेत्रात परिवर्तन झाल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. यामुळे पेस्ट कंट्रोल, वातावरणीय बदल, मार्गदर्शक सूचना; अशी माहिती शेतकऱ्यांना मिळते.
Devendra Fadnavis: दिल्लीमध्ये 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' सुरु आहे. शुक्रवारी सकाळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'एआय इन अॅग्रिकल्चर' या विषयावर आपली भूमिका मांडली. एआयमध्ये महाराष्ट्राने केलेली प्रगती आणि भविष्य हे सांगताना त्यांनी महाराष्ट्राने एआय शेतीत केलेल्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडला.

