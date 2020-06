महाबीजचे सोयाबीन बियाणे बाजारात नाहीच...त्यावर कृषी विभागाने दिला हा सल्ला 

सोलापूर ः जिल्ह्यात मृग नक्षत्राचा चांगला पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पेरणीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरु झाली आहे. शेतकऱ्यांकडून महाबीजच्या सोयाबीन बियाण्यांची मागणी होत आहे. मात्र, सोयाबीनचे बियाणेच उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांची निराशा होत आहे. महाबीजचे सोयाबीन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्याजवळील किंवा खासगी कंपन्यांचे बियाणे वापरण्याचा सल्ला कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. यंदा जिल्ह्यात जवळपास तीन लाख 25 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर खरिपाची पेरणी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामध्ये 45 ते 50 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड होण्याचा अंदाज कृषी विभागाने लावला आहे. सोयाबीन बियाण्यांसाठी शेतकऱ्यांची मागणी महाबीज कंपनीचे बियाणे मिळावेत अशी असते. मात्र, बाजारात महाबीजचे सोयाबीनच उपलब्ध नाही. मागील वर्षी महावितरणने 11 हाजर क्विटल सोयाबीन जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करुन दिले होते. मात्र, त्यापैकी दोन हजार क्विंटल बियाणे शिल्लक राहिले होते. पण, यंदाच्या वर्षी कमी बियाण्यांचा पुरवठा झाला आहे. जेवढे सोयाबीन बियाणे आले ते सगळे संपले आहे. त्यामुळे बाजारात सोयाबीन बियाण्यांची उपलब्धताच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता महाबीज शिवाय इतर कंपन्यांच्या बियाण्यांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. मागील वर्षी ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या जोराच्या पावसामुळे बियाण्यांची निर्मितीच करता आली नाही. मोठ्या प्रमाणात बियाण्यांची नासाडी झाली. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी महाबीज बियाण्यांची कमतरता जाणवत आहे. बाजारात वेगवेगळ्या खासगी कंपन्यांचे बियाणे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. त्या बियाण्यांची खरेदी शेतकऱ्यांना करावी लागमार आहे. महाबीजच्या सोयाबीन बियाण्यांची जिल्ह्यातील स्थिती

कृषी विभागाने सोयाबीन बियाण्यांची केलेली एकूण मागणी ः 15 हजार क्विंटल

महाबीजच्या सोयाबीनची केलेली मागणी ः आठ हजार क्विंटल

महाबीजचे उपलब्ध झालेले बियाणे ः 3200 क्विंटल

बार्शी तालुक्‍यासाठी ः 2000 क्विंटल

दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूरसाठी ः 900 क्विंटल

अक्कलकोट तालुक्‍यासाठी ः 300 क्विंटल

अकलूज व करमाळा तालुक्‍यासाठी प्रत्येकी ः 100 क्विंटल

महाबीजचे बाजारात उपलब्ध झालेले 3200 क्विंटल सोयाबीन बियाणे संपले.

बाजारातील महाबीजचे बियाणे संपले

महाबीजच्या सोयाबीन बियाण्यांची उपलब्धता कमी आहे. बाजारात आलेले 3200 क्विंटल बियाणे संपले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी इतर खासगी कंपन्यांचे बियाणे पेरणीसाठी वापरावे.

सी. टी. सूर्यवंशी, जिल्हा व्यवस्थापक, महाबीज.





