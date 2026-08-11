MahaDBT Portal Down: महाडीबीटीचे पोर्टल अडीच महिन्यांपासून ठप्प, सुमारे ७२ शासकीय योजनांचा बोजवारा; विद्यार्थी-संस्थाचालकांना मनस्ताप

नाशिक: राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठी वापरले जाणारे 'महाडीबीटी' पोर्टल मागील अडीच महिन्यांपासून तांत्रिक कारणांमुळे बंद आहे. यामुळे विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्थाचालकांसह विविध घटकांचा मनस्ताप वाढला. सुमारे ७२ शासकीय योजनांचा या तांत्रिक अडचणीमुळे बोजवारा उडाला. तातडीने पोर्टल पूर्णक्षमतेने कार्यान्वित करावे, अशी मागणी राज्यस्तरावरून होत आहे..जुने पोर्टल सुरळीत सुरू असताना, केवळ एका खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठी महाडीबीटी २.० चा घाट घातला जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. पोर्टलच्या या गलथान कारभारामुळे शिष्यवृत्ती, पेन्शन आणि अनुदानाच्या तब्बल ७२ योजनांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले. पूर्वीचे 'शिष्यवृत्ती १' हे पोर्टल वापरास सुलभ होते. महाविद्यालयांची नावे, अभ्यासक्रम आणि योजनांची माहिती सहज उपलब्ध होत होती. मात्र, तरीही १ जूनपासून 'शिष्यवृत्ती २' हे नवीन पोर्टल उपलब्ध केले. अडीच महिने उलटूनही हे पोर्टल व्यवस्थित सुरू झालेले नाही..DSK Case: डीएसके प्रकरणात ठेवीदारांना मोठा दिलासा; ५७२ कोटींच्या मालमत्ता लिलावाच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय.शिक्षण, परीक्षा शुल्क रखडले...अर्ज पडताळणी करताना विद्याथ्यांना असंख्य अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो आहे. वारंवार योजना व वर्ष आदी पर्यायांची निवड करावी लागते. कागदपत्रे दिसत नसल्याने जिल्हास्तरावरून जवळपास सर्वच अर्ज त्रुटी दाखवून माघारी पाठविले जात आहेत. परिणामी, विद्याध्यर्थ्यांचे मागील वर्षाचे शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क अद्याप महाविद्यालयांना मिळालेले नाही..IIT Bombay Exam: आयआयटी बॉम्बे परीक्षेत गैरप्रकार? कॉपीसाठी ७०० रूपयांच्या मोबाईलचा वापर, पोलिसांकडून तपास सुरू .आश्वासनांनी बोळवणप्रारंभी साधारणतः १५ जूनपर्यंत अद्ययावतीकरणाच्या नावाने पोर्टल बंद राहणार असल्याचे शासन स्तरावर सांगण्यात आले. त्यानंतर ३० जून, १५ जुलै अशा वेळोवेळी मुदती वाढविण्यात आल्या. ऑगस्ट मध्यावर आला असताना, अद्यापही पोर्टल कार्यान्वित झालेले नाही. केवळ आश्वासनांनी बोळवण केली जाते. सध्या अभियांत्रिकी, वैद्यकीयसह इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सुरू आहेत. हे प्रवेश पूर्ण झाल्यावर लाखो विद्यार्थी एकाच वेळी ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात करतील, तेव्हा या सदोष पोर्टलमुळे विद्यार्थ्यांसह महाविद्यालयांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागणार असल्याचे बोलले जात आहे..अशा येत आहेत अडचणी...पोर्टलवर विद्यार्थ्यांचा आणि जिल्ह्यानिहाय डाटा दिसत नाही.लिपिक किंवा निरीक्षक स्तरावरील लॉगिन उपलब्ध नाही.विद्यार्थी ऑनलाइन अर्ज भरताना महाविद्यालयांचे नावच दिसत नाही.ड्राफ्टमध्ये दाखल केलेली माहिती पुन्हा लॉगिन करताच आपोआप डीलीट होते.काही महाविद्यालयांना 'प्रिन्सिपल' व 'इन्स्टिट्यूट' असे दोन लॉगिन दिले आहेत.काहींना अद्याप आयडी पासवर्डच मिळालेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.