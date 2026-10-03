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Gokul Politics: गोकुळ मल्टीस्टेट करण्याचा घाट; ‘कोट्यवधींची आमिषं आली, पण...’, बड्या नेत्याचा मोठा दावा

Mahadev Jankar's Big Claim on Gokul Multistate Plan : महादेव जानकरांनी गोकुळला मल्टीस्टेट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आणि खासगीकरण रोखताना कोट्यवधींचे आमिष नाकारल्याचा दावा केला.
The Gokul dairy cooperative building in Kolhapur, amid controversy over an alleged plan to make Gokul a multistate cooperative

The Gokul dairy cooperative building in Kolhapur, amid controversy over an alleged plan to make Gokul a multistate cooperative

esakal

Sandip Kapde
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कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. गोकुळला मल्टीस्टेट करण्याचा प्रयत्न झाला होता, असा दावा जानकर यांनी केला आहे. मंत्री असताना गोकुळचे खासगीकरण होऊ नये, यासाठी आपण ठाम भूमिका घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

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