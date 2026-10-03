Gokul Politics: गोकुळ मल्टीस्टेट करण्याचा घाट; ‘कोट्यवधींची आमिषं आली, पण...’, बड्या नेत्याचा मोठा दावा

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. गोकुळला मल्टीस्टेट करण्याचा प्रयत्न झाला होता, असा दावा जानकर यांनी केला आहे. मंत्री असताना गोकुळचे खासगीकरण होऊ नये, यासाठी आपण ठाम भूमिका घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले..कोट्यवधींच्या आमिषाचा दावागोकुळचे खासगीकरण रोखण्यासाठी भूमिका घेत असताना आपल्याला मोठ्या रकमेचे आमिष दाखवण्यात आले होते, असा गंभीर दावा महादेव जानकर यांनी केला. संबंधित व्यक्तींची नावे घेणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, आपल्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आला तरी आपण आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिलो, असे त्यांनी सांगितले.आपल्याला मोठ्या रकमेचे आमिष देण्यात आले होते. मात्र, आपण ते स्वीकारले नाही, असे जानकर यांनी स्पष्ट केले. आपल्या आईची शपथ घेत आपण एकही पैसा घेतला नसल्याचे त्यांनी वक्तव्यादरम्यान सांगितले..गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वक्तव्यगोकुळच्या निवडणुकीसाठी महायुतीमधील जागावाटपाचा तिढा सुटण्याच्या पार्श्वभूमीवर जानकरांचे हे वक्तव्य समोर आले आहे. त्यामुळे गोकुळच्या राजकारणात या विधानाची चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान, महायुतीमधील जागावाटपाचे सूत्र निश्चित झाल्याची माहिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला नऊ, तर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाला प्रत्येकी सात जागा देण्यावर एकमत झाल्याचे समजते. उर्वरित दोन जागा जनसुराज्य शक्ती पक्षाला देण्याचे निश्चित झाल्याची माहिती आहे..Hidden Lakes in India: तलावाच्या काठावरचं हे जग पाहिलंय का? भारतातील ५ ठिकाणं पाहून थक्क व्हाल, लगेच कराल ट्रिप प्लॅन.जागावाटपाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतस्थानिक पातळीवर महायुतीतील जागावाटपाबाबत झालेल्या बैठका निष्फळ ठरल्यानंतर हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नेण्यात आला. त्यानंतर मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली..या बैठकीत प्रत्येक पक्षाकडे असलेल्या ठरावांचा लेखाजोखा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. ठरावांच्या संख्येच्या आधारे जागावाटप करण्यात यावे, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडली. प्रत्येक पक्षाचे ठराव तसेच संबंधित पक्षांनी मागितलेल्या जागांची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली..बैठकीत या सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर पुढील दोन दिवसांत मुंबईतूनच महायुतीच्या जागावाटपाचे अधिकृत सूत्र जाहीर केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील जागावाटपाशी संबंधित हालचाली सध्या शांत असल्याचे चित्र आहे..Miraj Incident : तीन मजली इमारतीवरून पडून दीड वर्षांचे बाळ गंभीर मिरज येथे मंगळवार पेठेतील घटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.