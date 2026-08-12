Maharashtra Agriculture Department: कृषी विभागाचा नवा आकृतिबंध मंजूर; सतरा वर्षांनंतर फेररचना; २,६६८ नवीन पदांची निर्मिती

मुंबई: राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे १७ वर्षांनंतर कृषी प्रशासनाची नवी रचना आकारास आली आहे. या नव्या रचनेनुसार आता कृषी विभागात एकूण २३,४७६ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून, यात २,६६८ नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत..शेतकऱ्यांना शेतीविषयक आधुनिक मार्गदर्शन आणि योग्य सल्ला थेट उपलब्ध व्हावा, यासाठी विविध स्तरांवर मोठ्या प्रमाणावर पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये कृषी संचालक (दहा), कृषी सहसंचालक (१९), अधीक्षक कृषी अधिकारी (११५), कृषी उपसंचालक (३२४), तालुका कृषी अधिकारी किंवा तंत्र अधिकारी दर्जाची (८४९), कृषी अधिकारी गट-ब कनिष्ठ (२,०७०), उपकृषी अधिकारी दर्जाची (३,४४३) आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी दर्जाची (१२,९०५) या सर्व पदांचा समावेश आहे. याशिवाय, सह आयुक्त प्रशासन (एक), उपायुक्त (चार), मुख्य प्रशासन अधिकारी (१२), प्रशासकीय अधिकारी (५२) आणि अधीक्षक अराजपत्रित गट-ब संवर्गातील ४५२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पाऊस उघडीप देणार; पुढील ४ दिवसांचा हवामान अंदाज आला,पुण्याला मात्र ऑरेंज अलर्ट.राज्यातील शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व कृषी यांत्रिकीकरणाचा वाढता वापर लक्षात घेता, तसेच ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक हे नवीन कृषी संचालनालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ६३ पदे मंजूर झाली आहेत. ॲग्रीस्टॅकचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी अपर संचालक, उपसंचालक, उपसंचालक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख (प्रत्येकी एक पद) आणि तहसीलदार (२ पदे) अशी सहा पदे प्रतिनियुक्तीने भरली जाणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञान विभागासाठी सहसंचालक दर्जाचे पदही निर्माण करण्यात आले आहे..शाश्वत शेती संचालनालय स्थापनजागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत व नैसर्गिक शेतीवर भर देण्यासाठी ‘हवामान अनुकूल व शाश्वत शेती संचालनालय’ स्थापन करण्यास मंजुरी देऊन ३५ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. याशिवाय, तालुका कृषी अधिकारी व तंत्र अधिकाऱ्यांना गट-अ चा दर्जा देऊन त्यांना ‘एस-१९’ वेतनश्रेणी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पाऊस उघडीप देणार; पुढील ४ दिवसांचा हवामान अंदाज आला,पुण्याला मात्र ऑरेंज अलर्ट."कृषी विभागाचा यापूर्वीचा आकृतिबंध २००९ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. कालबाह्य ठरलेली पदे निरसित करून आणि काही पदांमध्ये कपात करून तयार करण्यात आलेल्या या आकृतिबंधामुळे राज्य शासनाची दरवर्षी सुमारे ९२.६० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात होत असलेल्या नवीन बदलांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक ,कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे."- दत्तात्रेय भरणे, कृषिमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.