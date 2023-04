Unseasonal Rains : राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; मार्चची भरपाई लवकरच खात्यात पोहचणार

By

शिंदे फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मार्चची भरपाई लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहचणार आहे. मार्चमधील अवकाळी पावसाची भरपाई सरकारकडून वितरीत करण्यात आली आहे. (Maharashtra Agriculture News 177 Crore Compensation To Farmers Who Suffered Losses Due To Unseasonal Rains )

शिंदे फडणवीस सरकारने २८ जिल्ह्यांना एकूण १७७.८० कोटींचा निधी वितरीत केला आहे. त्यासंदर्भात अधिक माहिती सीएमओ ट्विटद्वारे देण्यात आली आहे.

मार्च २०२३ मध्ये अवेळी पावसाने शेतीपिके व इतर नुकसानीच्या भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले होते.

महसुली विभागनिहाय वितरीत निधी:

अमरावती विभाग - २४ कोटी ५७ लाख ९५ हजार,

नाशिक विभाग- ६३ कोटी ९ लाख ७७ हजार,

पुणे विभाग- ५ कोटी ३७ लाख ७० हजार,

छत्रपती संभाजी नगर- ८४ कोटी ७५ लाख १९ हजार.

एकूण निधी- १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार