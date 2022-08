जनतेने आमदारांना पायऱ्यांवर नव्हे, तर विधिमंडळात बसण्यासाठी निवडून दिलयं अशा शब्दात राष्ट्रवादी नेते जयंत पाटील यांनी सत्ताधारी आंदोलकांना सुनावलं.(Maharashtra Assembly Monsoon Session Jayant Patil demand ban agitation and shooting on the steps of the vidhan bhavan )

सत्ताधाऱ्यांनी विधानसभेच्या अखेरच्या दिवशीही विरोधकांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. युवराजांची कायमच दिशा चुकते असे म्हणत सत्ताधाऱ्यांनी आदित्या ठाकरेंनाही डिवचले. यासर्वावरुन जयंत पाटील यांनी सभागृहात सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेतला. तर काल विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला, एकमेंकाना धक्काबुक्की केली. यावरुनही जयंत पाटलांनी संताप व्यक्त केला.

विधानभवनाच्या नियमाप्रमाणे, आपण कसं वागयचं, कुठे बसायचं, पायावर पाय ठेवून इथे बसण्याचा अधिकार नाही, प्रेक्षक गॅलरीत बसलेले पत्रकार, लोकांना कसं बसायचं याचे नियम आहेत.

विधानभवनाबाहेर पायऱ्यांवर बसण्य़ाचे काम थांबलं पाहिजे, पायऱ्यांवर कोणताही सदस्य बसला नाही पाहिजे. जनतेने आमदारांना पायऱ्यांवर बसण्यासाठी नाही तर विधिमंडळात बसण्यासाठी निवडून दिले आहे. विधिमंडळाकडे देश आदर्श म्हणून बघतो त्यामुळे विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरील मारामारी महाराष्ट्रासाठी शोभनीय नाही. अशा शब्दात जयंत पाटलांनी सर्वांना सुनावलं.

चॅनेलला देखील शूटिंग करण्यास बंदी घातली पाहिजे. जे पायऱ्यांवर असतात त्यांचे शूटिंग काढू नये असा आपण निर्णय घेतला, आपण आधी पायऱ्यांवर कॅमेरे होते ते बाहेर नेले. येथे शूटिंगवर बंदी घातल्यास कोणाला तिथे आंदोलन करण्याची इच्छाच राहणार नाहीत अशी शब्दात जयंत पाटलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.