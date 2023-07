Maharashtra Bhushan Puraskar Tragedy : खारघर दुर्घटना चौकशी अहवालाची आणखी महिनाभर वाट पाहावी लागणार; समितीला मुदतवाढ

By

मुंबई : खारघर इथं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान उष्माघातानं १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी चौकशी समितीला आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळं या दुर्घटनेचा चौकशी अहवाल यायला महिनाभर उशीर होणार आहे. (Maharashtra Bhushan Purskar 2023 Inquiry report of Kharghar tragedy delayed by one month)

या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. यानंतर महसूल विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. तसेच या समितीला दुर्घटनेचा अहवाल सादर करण्यास एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. (Latest Marathi News)

पण मिळवलेली माहिती आणि कादगदपत्रांची छाननी करणं दुर्घटनास्थळाची पाहणी करणं यासाठी अधिक वेळ लागणार असल्यानं अहवाल सादर करण्यास मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी समितीनं केली होती. त्यानुसार चौकशी समितीला आणखी एका महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. (Marathi Tajya Batmya)