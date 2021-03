दहावी-बारावीच्या परीक्षा नियोजित तारखांनाच; दोन दिवसांत कोविड नियमावली होणार जाहीर

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०२१ मध्ये होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांच्या तारखा नियोजित तारखांनाच होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यानुसार, दहावीची (SSC) परीक्षा २९ एप्रिल रोजी सुरु होणार असून २३ एप्रिलपासून बारावीच्या (HSC) परीक्षेला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, येत्या दोन दिवसांत परीक्षांसाठी कोविडची नियमावली जाहीर करण्यात येईल, असे मंडळाने कळवले आहे.



Maharashtra State Secondary and Higher Secondary Education Board declare exam dates for HSC and SSC 2021 in the state. SSC exams to start from 29 April while HSC exams to start from 23 April following #COVID19 guidelines.

Guidelines to be issued in the next two days.

— ANI (@ANI) March 18, 2021