राज्यभर दहावी-बारावी परीक्षांचा महासंग्राम, 16 लाखांहून अधिक परीक्षार्थी; जाणून घ्या सविस्तर माहिती एका क्लिकवर

Maharashtra Board Exam 2026: यंदाच्या दहावी-बारावी परीक्षेत १६ लाख १४ हजार ६७४ विद्यार्थी बसणार आहेत. अशी माहिती बोर्डाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी आहे. चला तर जाणून घेऊया याबाबत अधिक सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात
Monika Shinde
Maharashtra Ssc And Hsc Board Exam 2026: राज्यातील दहावी बारावीच्या अगामी परीक्षांबाबत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. परीक्षेला काहीच दिवस बाकी आहे. यंदा परीक्षेत कॉपी टाळण्यासाठी अनेक भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आहे.

