राज्यभर दहावी-बारावी परीक्षांचा महासंग्राम, 16 लाखांहून अधिक परीक्षार्थी; जाणून घ्या सविस्तर माहिती एका क्लिकवर

Maharashtra Ssc And Hsc Board Exam 2026: राज्यातील दहावी बारावीच्या अगामी परीक्षांबाबत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. परीक्षेला काहीच दिवस बाकी आहे. यंदा परीक्षेत कॉपी टाळण्यासाठी अनेक भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आहे..यंदा राज्यभरात दहावीचे १६ लाख १४ हजार ६७४ विद्यार्थी परीक्षेला बसणार असून जवळपास ५,१११ परीक्षा केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. तर बारावीचे १६ लाख ३० हजार विद्यार्थी परीक्षेला बसणार असून यांच्यासाठी ३,३८७ परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत..Allied Health Sciences म्हणजे काय? जगात व्यावसायिकांची कमतरता, पुण्यात सुरू होणार अभ्यासक्रम!.परीक्षा केंद्रांशी संबंधित कारवाईराज्यातील काही परीक्षा केंद्रावर कॉपी प्रकरणे समोर आल्याने संबंधित क्रेंद्रावर त्वरित कारवाई करण्यात आली आहे.दहावीसाठी ३१ परीक्षा केंद्रे रद्द करण्यात आली आहेत. बारावीसाठी ७६ परीक्षा केंद्र केले आहेत..Supreme Court Clerk Job: सुप्रीम कोर्टात लॉ क्लर्क भरती जाहीर; १ लाख पर्यंत पगार, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया .अध्यक्षांचे विधानबोर्डाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करत सांगितले की, परीक्षेत प्रामाणिक राहणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यांनी पालकांना आणि शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून परीक्षा व्यवस्थित आणि सुरळीत पार पडेल..