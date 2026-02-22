Budget Session: अधिवेशन सुरू होण्याआधीच रणसंग्राम! बहिष्कार, सरकारला 6 गंभीर मुद्द्यांवर घेरण्याची तयारी, काय आहे विरोधकांचा प्लॅन?

महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Budget Session 2026: Opposition Boycotts Tea Meet, Flags 6 Critical Issues : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार; शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, भ्रष्टाचार, ड्रग्ज प्रकरणांसह सहा गंभीर मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी
Sandip Kapde
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या, २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. यापूर्वीच विरोधकांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. सत्ताधारी पक्षाच्या चहापान कार्यक्रमावर पूर्ण बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्यांनी या परिषदेला दांडी मारल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

पत्रकार परिषदेला शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि सतेज पाटील उपस्थित होते. या परिषदेनंतर अधिवेशनात कोणते मुद्दे तापणार याची स्पष्ट कल्पना आली आहे.

