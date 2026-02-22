Budget Session: अधिवेशन सुरू होण्याआधीच रणसंग्राम! बहिष्कार, सरकारला 6 गंभीर मुद्द्यांवर घेरण्याची तयारी, काय आहे विरोधकांचा प्लॅन?

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या, २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. यापूर्वीच विरोधकांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. सत्ताधारी पक्षाच्या चहापान कार्यक्रमावर पूर्ण बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्यांनी या परिषदेला दांडी मारल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.पत्रकार परिषदेला शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि सतेज पाटील उपस्थित होते. या परिषदेनंतर अधिवेशनात कोणते मुद्दे तापणार याची स्पष्ट कल्पना आली आहे..महाराष्ट्राच्या मनात शंकापत्रकार परिषदेची सुरुवात भास्कर जाधव यांनी केली. ते म्हणाले, “सत्ताधारी पक्षाने सभ्य वागणूक ठेवावी अशी अपेक्षा असते. पण प्रचंड बहुमत मिळाल्याने ते मस्तीत आले आहेत. ज्या ठिकाणी मान-सन्मान नाही, संविधानाचा आदर नाही, तेथे आम्ही जाणार नाही.” अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत महाराष्ट्राच्या मनात शंका आहे की तो घातपात होता का, याबाबत सरकारने कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या चहापान कार्यक्रमाला आम्ही उपस्थित राहणार नाही, असे जाधव यांनी ठामपणे सांगितले..शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या-शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात वीजदर कमी करणार असल्याचे सांगितले होते, परंतु त्याचवेळी डिजिटल मीटर जबरदस्तीने लावणार नसल्याचे सांगितले. मात्र परवा मुख्यमंत्री स्वतःच म्हणाले की, अदानींच्या डिजिटल मीटरसह महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. एकीकडे वीजदर कमी करण्याचे आश्वासन आणि दुसरीकडे अदानींच्या मीटरचा आग्रह, ही दुहेरी भूमिका सरकारची आहे. शेतकऱ्यांकडून एक रुपया पीक विमा म्हणून १२ हजार कोटी रुपये गोळा करण्यात आले, पण शेतकऱ्यांना एक रुपयाचाही विमा मिळाला नाही. शेवटी सरकारने ही योजना बंद केली. सोलर लाईट प्रकल्पात १२ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप जाधव यांनी केला..Rohit Pawar PC : अजितदादांना अमेरिकेचं जुनाट विमान का दिलं? ८५ तास उरलेले, VSR ला DGCA वाचवतंय; रोहित पवारांचा आरोप.उडता पंजाब-“हे राज्य आता उडता पंजाब बनत चालले आहे,” असा गंभीर इशारा देत जाधव म्हणाले, “एक मंत्र्याच्या जिल्ह्यात ड्रग्ज फॅक्टरी सापडली. चर्चा झाली, पण कारवाई झाली नाही. एकीकडे आम्हाला चहा पाजायचा आणि दुसरीकडे देशाच्या भावी पिढीला ड्रग्ज द्यायचे, असा सरकारचा विरोधाभास दिसतो. अमेरिकेशी केलेला करारही शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे.”कर्जमाफी-एसीबीचे अधिकारी मंत्र्यांच्या दालनात धाड टाकतात, याचा अर्थ सरकार पूर्णपणे भ्रष्टाचारात बुडाले आहे. कर्जमाफीचा अजूनही शब्द पडलेला नाही. लाडक्या बहिणी योजनेच्या नावाखाली पैसे देऊन सरसकट मते घेतली गेली. आता मात्र त्याच योजनामुळे राज्य कर्जबाजारी होत असल्याचे सांगितले जाते. राज्यावर ९ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र योजनेमुळे कर्ज वाढत नाही. महिलांची नावे कमी केली गेली. विधानसभा अध्यक्ष प्रचारसभांमध्ये भाग घेतात, मिरवणुका काढतात, निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या दालनात जातात. संवैधानिक पदावर असूनही ते घटना आणि संविधानाचा मान राखत नाहीत. अलिबाग जमीन प्रकरणात जाधव यांनी अध्यक्षांवर गंभीर आरोप केले..शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव-विजय वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव न मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. “शेतकरी किडनी विकण्यापर्यंत पोहोचला आहे, पण सरकार सावकारांना पाठिंबा देत आहे,” असे ते म्हणाले. दावोस येथे ३० लाख कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले, पण ज्या कंपन्यांचे भांडवल दोन हजार रुपयेदेखील नाही अशा कंपन्यांशी करार केले गेले. प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे महाराष्ट्र लुटला जात आहे. राज्यात कमिशनशिवाय काम होत नाही. दावोस गुंतवणुकीचा हिशेब देण्यासाठी सरकारने तातडीने व्हाईट पेपर काढावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.दादांच्या निधनानंतरचे हे पहिले अधिवेशन असल्याने विरोधक गंभीर प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अजित पवार अपघात, शेतकरी, भ्रष्टाचार, कर्ज, ड्रग्ज, संविधानाचा अपमान अशा अनेक मुद्द्यांवर सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे..Rohit Pawar PC: दिल्लीत रोहित पवारांचा मोठा आरोप; अजितदादा विमान अपघात प्रकरणी बड्या नेत्याच्या राजीनाम्याची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.