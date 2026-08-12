Maharashtra Tender Rules: कंत्राटदारांना राज्य सरकारचा चाप, कामगिरी प्रमाणपत्र बंधनकारक; तीन श्रेणींत वर्गीकरण

मुंबई: पायाभूत सुविधांच्या ५०० कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांसाठी बोली लावणाऱ्या कंत्राटदारांना आता निविदेसोबत वैध कामगिरी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी सक्षम कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कंत्राटदार कामगिरी मूल्यांकन व रेटिंग फ्रेमवर्क’ लागू केले आहे. .या निर्णयामुळे अकार्यक्षम कंत्राटदार कामे मिळविण्यात यशस्वी होणार नाहीत, असा सरकारचा कयास आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जारी केलेला हा निर्णय राज्य सरकारचे विभाग, वैधानिक संस्था, प्राधिकरणे आणि महामंडळांना लागू असेल..Shiv Sena : “अरे ये ना...." सुप्रीम कोर्टाबाहेर दोन्ही शिवसेना नेत्यांमध्ये राडा, राऊत-म्हस्केंमध्ये जुंपली! अनिल देसाई तर... VIDEO पाहा.तसेच ५०० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक अंदाजित किंमत अथवा निविदा मूल्य असलेल्या आगामी सर्व निविदांनाही हा नियम लागू राहणार आहे. कामगिरी प्रमाणपत्र संबंधित विभाग किंवा शासकीय संस्थेतील मुख्य अभियंता किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून देण्यात येईल. यात कंत्राटदाराकडून झालेला विलंब, त्याचे स्वरूप व प्रमाण, कामाची गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन आणि एकूण कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाईल..हे प्रमाणपत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून १२ महिने वैध राहील. तांत्रिक पात्रतेसाठी दाखवण्यात आलेल्या प्रकल्पासाठी वैध कामगिरी प्रमाणपत्र नसल्यास तो प्रकल्प मूल्यांकनासाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही. कंत्राटदारांच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ, पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने मूल्यांकन करून भविष्यातील निविदा प्रक्रियेत त्याचा वापर करणे हा या चौकटीचा उद्देश असल्याचे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे..Fertilizer Rationing: युरिया, डीएपीचे होणार रेशनिंग; रासायनिक खतासाठी शेतकऱ्यांना ॲपवर नोंदणी बंधनकारक.तीन श्रेणींत वर्गीकरणकामगिरीच्या आधारे कंत्राटदारांचे ग्रीन, यलो आणि रेड अशा तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल. रेड श्रेणीत असलेल्या कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेतून अपात्र ठरवण्यात येईल. प्रत्येक प्रकल्पाचे १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाईल. यात वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे - ३० टक्के, कामाची गुणवत्ता - ६० टक्के आणि दोष दायित्व कालावधीतील देखभाल - १० टक्के असे निकष असतील. याशिवाय सुरक्षा, मनुष्यबळ व यंत्रसामग्रीची उपलब्धता, गुणवत्ता चाचण्या, दोष दूर करणे, पर्यावरणीय नियमांचे पालन, डिजिटल अहवाल प्रणाली आणि नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांचाही विचार केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.