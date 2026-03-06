Dam Water Storage : राज्यातील धरणांत यंदा जादा पाणीसाठा

पुणे - राज्यातील तीन हजारांहून अधिक धरणांमध्ये यावर्षी मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच ६४.४१ टक्के इतका पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हा साठा ७.१९ टक्क्यांनी अधिक आहे. त्यामध्येही सर्वाधिक पाणीसाठा हा पुणे विभागात असून, सर्वात कमी साठा कोकण विभागात आहे. गतवर्षी या महिन्यात ५७.२२ टक्के पाणीसाठा होता..पुणे विभागातील धरणांमध्ये मागील वर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५७.५२ टीएमसी एवढा पाणीसाठा होता. यंदा मात्र याच कालावधीत ६२.९६ टीएमसी इतका साठा आहे. नागपूर, अमरावती, संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोकण या सहा विभागांत तीन हजार ११ धरणे असून, त्यामध्ये मोठे प्रकल्प १३८, मध्य प्रकल्प २६२ आणि लघू प्रकल्प दोन हजार ६११ आहेत..राज्यात मागील वर्षी मेपासून पाऊस पडण्यास सुरुवात झाली. पावसाचा जोर मोठा राहिल्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुतांश धरणे उन्हाळ्यातच पूर्ण भरली होती. पावसाळ्याच्या दिवसांत या भागातील धरणामध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाणीसाठा झाल्याने पाणी नद्यांमधून सोडण्याची वेळ जलसंपदा विभागावर आली. त्यामुळे या भागातील बहुतांश भागात पूर आले..तर पुणे, कोकण, नाशिक भागातही पावसाचा जोर जास्तच होता. त्यामुळे या भागातील धरणे तुडुंब भरून नद्यांना पूर आले. या पावसामुळे राज्यातील सर्वच भागाला जोरदार फटका बसल्यामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाला..राज्यात मागील वर्षी पडलेल्या मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसामुळे त्याचा परिणाम यावर्षीच्या मार्च महिन्यात सर्वच धरणांमधील पाणीस्थिती भक्कम आहे. कायमच दुष्काळग्रस्त असलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील धरणांमध्ये सुद्धा पाणीस्थिती खूपच चांगली आहे. पाण्याचा नियोजनपूर्वक वापर केला, तर पावसाळ्याच्या दिवसांपर्यंत पाणी पुरेल, अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.