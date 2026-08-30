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Maharashtra Digital Crop Survey Update : शेतकऱ्यांची चिंता वाढली! तलाठ्यांच्या बहिष्कारामुळे राज्यातील पीक पाहणीचे काम ठप्प; 7/12 वर नोंदी अडकणार?

Maharashtra Digital Crop Survey Talathi Union boycott : डिजिटल क्रॉप सर्व्हेतील पीक पाहणी पडताळणीवर तलाठी संघाने बहिष्कार टाकला आहे. सहाय्यकांच्या कामाची जबाबदारी तलाठ्यांवर टाकल्याचा आक्षेप आहे.
Talathi Protest Over Crop Inspection

Talathi Protest Over Crop Inspection

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कुंडलिक पाटील

कुडित्रे : राज्य शासनाच्या ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’अंतर्गत प्रणालीद्वारे सुरू असलेल्या पीक पाहणीच्या कामात प्रशासकीय विसंगती आणि अन्यायकारक जबाबदारी निश्चित केल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने पीक पाहणीच्या पडताळणीवर बहिष्काराचे हत्यार उपसले आहे. तलाठ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यभरात पीक पाहणीच्या पडताळणीची प्रक्रिया ठप्प झाली असून, गाव नमुना नंबर १२ वर पीक नोंदी अडकल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची भीती निर्माण झाली (Maharashtra Talathi protest over crop inspection) आहे.

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