Maharashtra Digital Crop Survey Update : शेतकऱ्यांची चिंता वाढली! तलाठ्यांच्या बहिष्कारामुळे राज्यातील पीक पाहणीचे काम ठप्प; 7/12 वर नोंदी अडकणार?

-कुंडलिक पाटीलकुडित्रे : राज्य शासनाच्या ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’अंतर्गत प्रणालीद्वारे सुरू असलेल्या पीक पाहणीच्या कामात प्रशासकीय विसंगती आणि अन्यायकारक जबाबदारी निश्चित केल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने पीक पाहणीच्या पडताळणीवर बहिष्काराचे हत्यार उपसले आहे. तलाठ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यभरात पीक पाहणीच्या पडताळणीची प्रक्रिया ठप्प झाली असून, गाव नमुना नंबर १२ वर पीक नोंदी अडकल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची भीती निर्माण झाली (Maharashtra Talathi protest over crop inspection) आहे..शासनाच्या नव्या धोरणानुसार पीक पाहणीचे काम खासगी पीक पाहणी सहायकांमार्फत (पोलिसपाटील, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आशा सेविका, सीएससी चालक) केले जात आहे. मात्र, या सहायकांनी केलेल्या कामाची १०० टक्के पडताळणी करण्याची आणि त्यांच्या चुकांची जबाबदारी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर (तलाठी) लादली आहे. हे सहायक तलाठ्यांच्या थेट प्रशासकीय नियंत्रणाखाली किंवा सेवानियमात येत नसताना, त्यांच्या विलंबाची, अपूर्ण नोंदींची किंवा चुकीच्या माहितीची जबाबदारी तलाठ्यांवर धरणे प्रशासकीय तत्त्वांच्या विरोधी असल्याचा आक्षेप तलाठी संघाने नोंदवला आहे. .Sugar Price Update : साखरेचे भाव 20 टक्क्यांनी घसरले! सट्टेबाजी अन् साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकार अॅक्शन मोडवर; 15 दिवसांचा कोटा लागू.यापूर्वी ई-पीक पाहणीत ‘माझी शेती, माझा सातबारा, मीच नोंदवीन माझा पीकपेरा’ या संकल्पनेनुसार शेतकऱ्यांना स्वतः पीक नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होती. ही सुविधा बंद करून संपूर्ण जबाबदारी सहायकांवर आणि पडताळणी तलाठ्यांवर टाकल्याने राज्यात केवळ सहा टक्केच काम पूर्ण होऊ शकले आहे. तलाठी संघाने मुख्य सचिव आणि महसूल विभागाला दिलेल्या निवेदनात, ‘२० मीटर’ची भौगोलिक अट शिथिल करावी आणि आधीप्रमाणे शेतकऱ्यांना स्वतः पीक नोंदणीची संधी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. मागणी मान्य होईपर्यंत हा बहिष्कार सुरूच राहील, असा इशारा अध्यक्ष निळखंठ उगले व सरचिटणीस संतोष आगिवले यांनी दिला आहे..राज्यभर सहायकांमार्फत पीक पाहणीचे काम सुरू असले, तरी तलाठ्यांनी पडताळणीवर बहिष्कार टाकला आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महसूल विभागाची एक बैठक झाली असून, दुसरी बैठक होणार आहे.-किशोर पाटील, जिल्हाध्यक्ष तलाठी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.