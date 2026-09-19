Maharashtra Drought Criteria : दुष्काळ निकषांची पडताळणी सुरू बारा ऑक्टोबरपूर्वी घोषणा शक्य

मुंबई : दुष्काळामुळे राज्यातील खरीप हंगाम हातचा गेल्याने बळिराजा हवालदिल झाला असून भरपाईबाबत मात्र सरकारी पातळीवर अद्याप फारशा वेगाने हालचाली होत असल्याचे दिसून येत नाही. या भरपाईसाठी ‘पावसाची तूट’ आणि ‘प्रदीर्घ खंड’या दोन निकषांचा विचार केला जातो, पण आता प्रशासनाने त्याची पडताळणी सुरू केली आहे..जून ते सप्टेंबर दरम्यान झालेली पावसाची घट आणि पिकांच्या वाढीच्या काळात पडलेला खंड या आधारे कृषी विभाग तालुका व मंडळनिहाय आकडेवारी गोळा करत आहे. हे निकष लागू होणाऱ्या भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून टँकर, छावण्या व पीक विमा भरपाई देण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. परतीच्या पावसाचा अंदाज घेऊन, केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार बारा ऑक्टोबरपूर्वी दुष्काळाबाबतचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे..PM Kisan e-KYC : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पीएम किसान'साठी 31 ऑक्टोबरची मुदत; ई-केवायसी, भूमी अभिलेख नोंद पूर्ण करणे आवश्यक, ताबडतोब करा 'हे' काम.अनिश्चिततेचे सावट काही भागांमध्ये दुबार पेरणीमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. जमिनीतील ओलावा घटल्याने रब्बीतील हरभरा व ज्वारीच्या पेरण्यांवरही अनिश्चिततेचे सावट आहे. राज्यात पिण्याच्या पाण्याचे आणि चाऱ्याचे गंभीर संकट उभे आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव वसांगलीच्या पूर्व भागांत टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ आणि पीक विम्यांतर्गत भरपाई देण्यासाठी महसुली पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावे लागतील. दुष्काळ असा जाहीर होतो खरीप हंगामामध्ये दुष्काळ जाहीर.दुष्काळ निकषांची पडताळणी सुरूकरण्यासाठी ५ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान एक विशेष तपासणी केली जाते, सुरुवातीला पावसाची तूट आणि कोरड्या दिवसांची स्थिती तपासली जाते; यामध्ये कमतरता आढळली तर पिकांची वाढ, पेरणी झालेली जमीन, मातीतील ओलावा आणि पाण्याचा साठा या चारपैकी किमान दोन गोष्टींची खात्री करण्यासाठी मोबाइल ॲपद्वारे थेट शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पंचनामे केले जातात. मान्सून संपल्यावर ऑक्टोबरपासून या सर्वेक्षणाला सुरुवात होते आणि १२ ऑक्टोबरपर्यंत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक नुकसान झालेल्या भागाचा अहवाल तयार केला जातो, ज्याच्या आधारे राज्य सरकार १२ ऑक्टोबरपूर्वी अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करू शकते..Aaditya Thackeray Disha Salian case : आदित्य ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ? दिशा सालियानचे वडील सतीश सालियान अब्रुनुकसानीची नोटीस घेऊन मातोश्रीवर जाणार."खरीप दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योग्य ती कार्यवाही सुरू आहे. संकलित आकडेवारी आणि उपग्रह नकाशांच्या आधारे तयार करण्यात आलेला सर्वंकष अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला जाईल आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल. - विनिता वेद सिंघल, प्रधान सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग राज्यातील पावसाची व पीक परिस्थितीची सतत पाहणी केली जात असून, जिल्हानिहाय पंचनामे व नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याची तयारी सुरू आहे."- सूरज मांढरे, आयुक्त, कृषी विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.