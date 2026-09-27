Maharashtra Drought: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढणार, लोकप्रतिनिधींकडून आणखी तालुक्यांचा समावेशाच्या मागणीची शक्यता

मुंबई : राज्यात 'एल निनो'चा मोठा फटका बसला असून, सध्या २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. मात्र, दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींकडून आणखी तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे. काही भागांचा अपवाद वगळता महाराष्ट्रभर दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे..मराठवाड्यात झळा तीव्रमराठवाड्यातील नांदेडमधील १४, बीडमधील ११, लातूरमधील १०, परभणीतील ९, छत्रपती संभाजीनगरमधील ९, जालना, धाराशिवमधील प्रत्येकी ८ आणि हिंगोलीतील ५ तालुके यादीत आहेत..विदर्भातही दुष्काळाची तीव्रतायवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालुके यादीत आहेत. अमरावतीत १४, बुलडाण्यात १३, अकोल्यात सात आणि वाशीममध्ये सहा तालुक्यांचा समावेश आहे. नागपूर विभागात नागपूर जिल्ह्यातील १४, चंद्रपूरचे १२, वध्यर्ध्यात्तील सात, भंडाऱ्यातील तीन, गडचिरोलीतील दोन, गोंदियातील एका तालुक्याचा समावेश आहे..पश्चिम महाराष्ट्रपश्चिम महाराष्ट्रातही दुष्काळाची झळ पोहोचली असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांचा समावेश आहे. सांगलीतील चार, साताऱ्यातील सहा, सोलापूरमधील ११ तालुक्यांचाही समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील आठ, सोलापूरमधील ११, सांगलीतील चार आणि साताऱ्यातील सहा तालुक्यांचा समावेश आहे..कोकणरायगडमधील श्रीवर्धन, रत्नागिरीतील तीन सिंधुदुर्गातील आठ तालुकेही या यादीत आहेत. ठाणे, पालघरच्या तालुक्यांचा समावेश नाही..उत्तर महाराष्ट्रजळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक १५ तालुके दुष्काळी यादीत आले आहेत. अहिल्यानगरमध्ये १४, नाशिकमध्ये १०, नंदुरबारमध्ये सहा आणि धुळ्यात चार तालुक्यांचा समावेश आहे..Konkan Railway: मुंबई-गोवा प्रवासासाठी कोकण रेल्वेचा नवा पर्याय, विशेष गाड्यांची घोषणा; पाहा वेळापत्रक आणि थांबे.दुष्काळ जाहीर झालेले विभागनिहाय तालुकेकोकण विभागरायगड - श्रीवर्धनरत्नागिरी - रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूरसिंधुदुर्ग - सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवणनाशिकनाशिक - मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळाधुळे - धुळे, साक्री, सिंदखेडा, शिरपूरजळगाव - एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावलनंदुरबार - अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा, अक्राणीअहिल्यानगर - नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर, रहाता.पुणेपुणे - भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदरसोलापूर - उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढासांगली - मिरज, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळसातारा - सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वरकोल्हापूर - पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड.छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर - छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड, फुलंब्रीजालना- जालना, बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, परतूर, मंठा, भोकरदन, जाफ्राबादबीड- बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, अंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर, वडवणीलातूर - लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरूर अनंतपाळ, देवणी, जळकोटधाराशिव - धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा, उमरगानांदेड - नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर, नायगावपरभणी - पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी.नागपूरहिंगोली- हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव, वसमतबुलडाणा - जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, बुलडाणा, सिंदखेड राजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा, नांदुराअमरावती अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खं., धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरुड-मोर्शी, चांदूरबाजार, दर्यापूरअकोला अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मुर्तिजापूर, बाळापूर, बार्शी टाकळीवाशीम वाशीम, रिसोड, मालेगाव, मंगरूळपीर, कारंजा, मानोरायवतमाळ यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी, जामणी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाववर्धा - वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आष्टीनागपूर - नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, कोटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड, नागपूर शहरभंडारा / गोंदिया- भंडारा, पवनी, लाखांदूर, तिरोडाचंद्रपूर - चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, पोभर्णागडचिरोली - गडचिरोली, चामोर्शी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.