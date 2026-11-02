Maharashtra Drought: महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये ९५ टक्के कमी पाऊस; मराठवाडा कोरडा, दुष्काळाचे संकट आणखी गडद

यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रात पावसाने मोठी ओढ दिली असून ऑक्टोबर महिन्यातही राज्यात अत्यल्प पावसाची नोंद झाली. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा तब्बल ९५ टक्के कमी पाऊस झाला. मराठवाड्यात संपूर्ण महिन्यात जवळपास पावसाचा थेंबही पडला नाही. या भागात सरासरीच्या तुलनेत ९९ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातही ऑक्टोबरमध्ये सरासरीपेक्षा ९५ टक्के कमी पाऊस झाला..मॉन्सून हंगामातही पावसाची मोठी तूटयंदा जून ते सप्टेंबर या नैऋत्य मॉन्सूनच्या संपूर्ण हंगामातही महाराष्ट्राला अपेक्षित पाऊस मिळाला नाही. राज्यात या काळात सरासरी ९९४.५ मिमी पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ८०४.४ मिमी पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे संपूर्ण हंगामात पावसाची तूट सुमारे १९ टक्के राहिली. राज्यातील ३६ पैकी १९ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला..Pune Rain: पुण्यात नोव्हेंबर मध्ये पावसाची दमदार हजेरी; 24 तासात 41.1 मिलीमीटर; उद्या पासून जोर ओसरणार.यामध्ये मराठवाड्याला सर्वाधिक फटका बसला. या विभागात सरासरीपेक्षा ३९ टक्के कमी पाऊस झाला, तर विदर्भात २७ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली. जुलै महिना वगळता मॉन्सूनच्या बहुतांश काळात पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिकांवरही परिणाम झाला..परतीच्या पावसानेही शेतकऱ्यांची निराशामॉन्सूनच्या पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकऱ्यांना परतीच्या पावसाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यातही पावसाने राज्याकडे पाठ फिरवली. महाराष्ट्रातून नैऋत्य मॉन्सून ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पूर्णपणे माघारी फिरला, तर संपूर्ण देशातून १५ ऑक्टोबर रोजी मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास पूर्ण झाला..Maharashtra Rain Alert : राज्यातील हवामान बदललं; कोकणासह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील 'या' जिल्ह्यांत पाऊस लावणार हजेरी, IMD चा नवा अंदाज.नोव्हेंबरच्या पहिल्याच दिवशी पुण्यासह राज्यातील काही भागांत जोरदार पाऊस झाला. मात्र, या पावसामुळे ऑक्टोबरमधील मोठी तूट भरून निघणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्यातील पाणीटंचाई आणि शेतीवरील संकट अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..मॉन्सून आणि परतीच्या पावसानेही निराशा केल्याने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. आता पावसाची तूट कायम राहिल्यास इतर तालुक्यांमध्येही पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे. पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी सिंचन आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आगामी काळात अधिक गंभीर होऊ शकतो..विभागनिहाय पावसाची स्थिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.