महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Drought: महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये ९५ टक्के कमी पाऊस; मराठवाडा कोरडा, दुष्काळाचे संकट आणखी गडद

एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा परतीच्या पावसानेही दिली ओढ; सप्टेंबरनंतर ऑक्टोबरमध्येही पावसाने पाठ फिरवली, पुणे जिल्ह्यात ९५ टक्के पावसाची कमतरता; राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर
Maharashtra Records 95% Rainfall Deficit in October

Maharashtra Records 95% Rainfall Deficit in October

esakal

Ankur Nikam
Updated on

यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रात पावसाने मोठी ओढ दिली असून ऑक्टोबर महिन्यातही राज्यात अत्यल्प पावसाची नोंद झाली. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा तब्बल ९५ टक्के कमी पाऊस झाला. मराठवाड्यात संपूर्ण महिन्यात जवळपास पावसाचा थेंबही पडला नाही.

या भागात सरासरीच्या तुलनेत ९९ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातही ऑक्टोबरमध्ये सरासरीपेक्षा ९५ टक्के कमी पाऊस झाला.

Loading content, please wait...
Marathwada
Drought
Maharashtra Government
Maharashtra News
agriculture weather news
EL Nino effects on rainfall
drought conditions in Maharashtra