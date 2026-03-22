Maharashtra News: वीज चोरी; गुन्हा आणि जीवाला धोका; भारतीय विद्युत कायदा २००३ अंतर्गत कठोर शिक्षा

महाराष्ट्र: विजेचा अनधिकृत वापर किंवा चोरी हा गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे. भारतीय विद्युत कायदा २००३ मधील कलम १३५ अंतर्गत वीज चोरी करणाऱ्याला शिक्षा होऊ शकते. वि द्युत यंत्रणेवर, तारेवर जेव्हा एखादी व्यक्ती अप्रामाणिक हेतूने वीज पुरवठ्यासाठी थेट आकडा टाकते, मीटरमध्ये फेरफार करते किंवा वीज प्रवाहाच्या अचूक नोंदणीत अडथळा निर्माण करणारे कोणतेही बाह्य उपकरण वापरते, तेव्हा तो वीज चोरीचा प्रकार मानला जातो. .इतकेच नव्हे तर, ज्या कारणासाठी वीज जोडणी अधिकृत केली आहे (उदा. घरगुती), त्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी (उदा. व्यावसायिक) तिचा वापर करणे हेदेखील या कायद्याच्या कक्षेत येते. या गुन्ह्यासाठी कायद्याने अत्यंत कडक तरतुदी केल्या आहेत. वीज चोरी सिद्ध झाल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. दंडाचे स्वरूप चोरी केलेल्या विजेच्या भारावर अवलंबून असते..जबर दंड आणि कारावासहीजर चोरीचा भार १० किलोवॅटपेक्षा कमी असेल, तर पहिल्या गुन्ह्यासाठी चोरीमुळे झालेल्या आर्थिक नफ्याच्या किमान तीन पट दंड आकारला जातो. दुसऱ्यांदा हाच गुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम सहा पट होते. चोरी १० किलोवॅटपेक्षा जास्त असेल तर दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि सहा पट दंड अशी कठोर तरतूद आहे. वारंवार गुन्हा करणाऱ्या ग्राहकाचा वीज पुरवठा तीन महिने ते दोन वर्षांपर्यंत खंडित केला जाऊ शकतो आणि त्यांना इतर कोणत्याही स्रोतातून वीज मिळवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते..तत्काळ होईल वीज पुरवठा खंडितकायद्यातील तरतुदींनुसार, वीज चोरी आढळल्यास अधिकृत अधिकारी तत्काळ वीज पुरवठा खंडित करू शकतात. मात्र, अशा कारवाईनंतर २४ तासांच्या आत पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल करता येते. जर ग्राहकाने निर्धारित दंड आणि शुल्क भरले, तर ४८ तासांत वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचे बंधनही पुरवठादारावर आहे. तसेच तपासणी मोहिमेदरम्यान सूर्यास्तापासून सूर्योदयापर्यंत कोणत्याही घरगुती जागेची झडती त्या ठिकाणी राहणाऱ्या प्रौढ पुरुष सदस्याच्या उपस्थितीशिवाय घेता येत नाही.."वीज चोरी हा केवळ कायद्याचा भंग नसून, तो प्रामाणिक वीज ग्राहकांवर होणारा अन्याय आहे. कलम १३५ मधील तरतुदींची नागरिकांनी नीट माहिती करून घेतली पाहिजे. वीज चोरीमुळे महावितरणचे आर्थिक नुकसान तर होतेच; पण अशा कृत्यांमुळे शॉर्ट सर्किट किंवा आगीच्या घटना घडून जीवितहानीचा धोकाही निर्माण होतो. सुरक्षित आणि कायदेशीर वीज वापर हाच सुजाण नागरिकत्वाचा मार्ग आहे."— विलासचंद्र काबरा, अध्यक्ष, ऊर्जा सहयोग