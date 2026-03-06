Maharashtra Budget: कर्जमाफीवर मोठा निर्णय! २ लाखांपर्यंत माफी; पण नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी काय? फडणवीसांनी सांगितलं...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर केलेल्या राज्य अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. फडणवीस यांनी यावेळी कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देत राज्याच्या विकासाची नवी दिशा निश्चित केली..शेतकरी कर्जमाफी योजना‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची माफी मिळणार आहे. यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली असून, पात्रतेची तपासणी केल्यानंतरच लाभ वितरित केला जाईल. मात्र जे शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडतात, त्यांना वेगळा ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यामुळे नियमित कर्जदारांना न्याय मिळावा आणि त्यांचे प्रोत्साहन वाढावे, असा सरकारचा हेतू असल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले..Maharashtra Budget: राज्यावरील कर्जाचा भार, अर्थव्यवस्था ७.९ टक्के वाढणार; अर्थसंकल्पात काय होणार? .कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रितअर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीस यांनी कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. सध्याचा राज्याचा कृषी जीडीपी ५५ अब्ज डॉलर आहे. तो २०४७ पर्यंत ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून १० ते १५ ठिकाणी एकात्मिक मूल्यसाखळी उभारण्याचे नियोजन आहे. सध्या ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची अद्ययावत माहिती पुरवली जात आहे. तसेच राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास निश्चित मदत होईल..शेळीपालकांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रमकेंद्र सरकारच्या एग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत फेब्रुवारीपर्यंत एक कोटी ३१ लाख शेतकरी आयडी तयार झाले आहेत. पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी पुढील चार वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती कल्याणासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात २३ हजार १५० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर करताना महिला गोपालक आणि शेळीपालकांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम राबवण्याची घोषणाही करण्यात आली..या सर्व उपाययोजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासह कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला..Maharashtra Budget: महाराष्ट्राचे नवे गुंतवणूक व सेवा धोरण जाहीर! 4 लाख उच्च-कुशल रोजगारांचे लक्ष्य; उद्योगांना काय फायदे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.