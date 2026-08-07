Farmer Loan Waiver: कर्जमुक्तीचा पहिला हप्ता आजपासून जमा?; मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांच्या बोलावलेल्या बैठकीत निर्णय शक्य

छत्रपती संभाजीनगर: राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत शेतकरी कर्जमुक्तीची घोषणा केली; परंतु या योजनेत शेतकऱ्यांचे ॲग्रिस्टॅक फार्मर आयडी कर्जमुक्तीच्या पोर्टलला मॅच न होण्यासह इतर अनेक अडचणींना शेतकरी सध्या सामोरे जात आहेत. असे असले तरी सध्या प्रशासनाने आधार प्रमाणीकरण अर्थात ‘ई-केवायसी’वर भर दिला असून कर्जखात्यांच्या तुलनेत ६० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी केवायसी करून घेतली आहे. या शेतकऱ्यांसाठी शुक्रवारी (ता. सात) सुखद धक्का मिळण्याची शक्यता आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकारमंत्री, कृषीमंत्र्यांसह विविध प्रमुख अधिकाऱ्यांची कर्जमुक्तीसंदर्भात आढावा बैठक बोलाविली असून या बैठकीनंतर शुक्रवारी रात्रीपासून पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होण्यास सुरवात होईल, अशी खात्रीशीर माहिती मंत्रालयीन सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.बैठकीत कृषी, सहकार मंत्री तसेच त्या-त्या विभागाच्या सचिवांसह कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त, विभागीय पातळीवरील प्रमुख अधिकारी असतील. इतर विभागांचे अधिकारीही प्रत्यक्ष, ऑनलाइन सहभागी होणार आहेत. राज्य शासनाने नुकतीच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे..Matin Patel Arrest: नगरसेवक मतिन पटेलला अखेर अटक; टीसीएस लैंगिक शोषणप्रकरणी संभाजीनगरात कारवाई.या नवीन योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णयही जारी केला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात जवळपास ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०१९ पासून पुढील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी ही कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे.जिल्हाभरातील पीककर्जाची स्थिती सहकार विभागाच्या माहितीनुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सहकारी बॅंकेसह इतर सर्व प्रकराच्या बॅंकांत असलेल्या शेतकऱ्यांची १ लाख ९० हजार ७०१ इतकी खाती आहेत..8th Pay Commission : कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी; आठव्या वेतन आयोगात नेमकं काय ठरणार?, चर्चा निर्णायक टप्प्यात .या खात्यांपैकी जिल्ह्यातल्या १२७६ गावांतील शेतकऱ्यांची पहिल्या यादीत नावे आली असून, १ लाख ३ हजार ८०० शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांपैकी ६ ऑगस्टच्या सायंकाळी आठअखेर जवळपास ७२ हजार २३० शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करून घेतली आहे. अद्यापही ३३ हजार शेतकऱ्यांची ई-केवायसी बाकी आहे.केवायसी करण्यासाठी जिल्हाभरातील ७६७ आपले सरकार सेवा केंद्र, सीएससी सेंटरवर सोय करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना मोफत केवायसी करता येणार आहे. ई-केवायसी करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.