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Farmer Loan Waiver: कर्जमुक्तीचा पहिला हप्ता आजपासून जमा?; मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांच्या बोलावलेल्या बैठकीत निर्णय शक्य

High-Level Meeting to Decide Fund Release: शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा पहिला हप्ता आजपासून जमा होण्याची शक्यता असून मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
Farmer Loan Waiver

Farmer Loan Waiver

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत शेतकरी कर्जमुक्तीची घोषणा केली; परंतु या योजनेत शेतकऱ्यांचे ॲग्रिस्टॅक फार्मर आयडी कर्जमुक्तीच्या पोर्टलला मॅच न होण्यासह इतर अनेक अडचणींना शेतकरी सध्या सामोरे जात आहेत.

असे असले तरी सध्या प्रशासनाने आधार प्रमाणीकरण अर्थात ‘ई-केवायसी’वर भर दिला असून कर्जखात्यांच्या तुलनेत ६० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी केवायसी करून घेतली आहे. या शेतकऱ्यांसाठी शुक्रवारी (ता. सात) सुखद धक्का मिळण्याची शक्यता आहे.

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