Farmer ID: ७/१२ वर नाव नसले तरी मिळणार शेतकरी ओळखपत्र; राज्यातील १.६ लाख शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी

Nagpur: राज्यातील सुमारे १.६ लाख शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यावर नाव नसतानाही फार्मर आयडी (Farmer ID) मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जमीन प्रत्यक्ष कसणाऱ्या; मात्र सातबारा उतारा किंवा फार्मर आयडी डेटाबेसमध्ये नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपुरात याची घोषणा केली..Devendra Fadnavis : 'गोकुळ'वर ताबा मिळवण्याचा प्रश्नच नाही! CM फडणवीसांनी सांगितलं संचालक नेमण्यामागचं नेमकं कारण .या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून जमीन कसणारे, आजही ताबा असलेले आणि किमान एक पुरावा असलेले आणि अद्याप फार्मर आयडी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना ओळखपत्रासाठी पात्र ठरवले जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला आपला शेतीशी असलेला संबंध सिद्ध करणारा किमान एक आधारभूत दस्तऐवज सादर करावा लागेल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे १.६ लाख शेतकऱ्यांना होण्याचा अंदाज आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Kolhapur Gokul : महायुतीविरोधात लाखोंच्या सहभागाचा निर्धार; ‘संघर्ष मोर्चा’ सोमवारी;‘गोकुळ’च्या सत्ता संघर्षावरून फुंकले रणशिंग.नोंदीत नाव नसल्याने अडचणीशेती प्रत्यक्ष कसणारी व्यक्ती आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेली व्यक्ती वेगळी असल्यास फार्मर आयडी नोंदणीच्या वेळी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. जमीन वाटप झालेले असतानाही अधिकृत महसूल नोंदी अद्ययावत नसलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांनाही अशा अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणारे काही शेतकरी डिजिटल नोंदणीच्या प्रक्रियेबाहेर राहण्याची शक्यता असते..फार्मर आयडी हा केंद्राच्या AgriStack उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख तयार करण्यासाठी वापरला जातो. राज्याच्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही फार्मर आयडी आवश्यक करण्यात आला आहे. .'फार्मर आयडी' मिळवण्यासाठी प्रक्रियाग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) जुने व अद्ययावत महसुली अभिलेख, महसूल भरल्याच्या पावत्या, सनद, भाडेपट्टा करार किंवा इतर अधिकृत पुराव्यांची सखोल तपासणी करून कागदपत्रे प्रणालीत अपलोड करतील आणि संबंधित शेतकऱ्यांची यादी चावडीवर प्रसिद्ध करतील. ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने नोंदवलेली माहिती आणि पुराव्यांची जबाबदारीपूर्वक पडताळणी करून मंडळ अधिकारी प्रकरण मंजुरीसाठी तहसीलदार यांच्याकडे सादर करतील. प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची अंतिम छाननी व सत्यता तपासून तहसीलदार या अर्जाना मान्यता किंवा नामंजुरी देतील. नामंजूर झाल्यास त्याची कारणे प्रणालीत स्पष्ट केली जातील..अशी करता येईल नोंदणीतहसीलदारांकडून मान्यता मिळाल्यानंतर, प्रणालीद्वारे संबंधित शेतहिश्श्यासह स्वतंत्र 'Farm ID' प्रदान केला जाईल. ही माहिती केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेला (CPMU) उपलब्ध करून दिली जाईल. याच्या आधारे शेतकरी नागरी सुविधा केंद्रांमार्फत (CSC) इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच आपल्या शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी (Farmer ID) नोंदणी करू शकतील. .शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या प्रक्रियेदरम्यान नोंदविण्यात येणारी माहिती आणि क्षेत्र निश्चिती ही केवळ 'फार्मर आयडी' प्रदान करण्याच्या उद्देशाइतकीच मर्यादित असेल. यामुळे प्रचलित महसुली अभिलेखांमधील नोंदी, प्रत्यक्ष मालकी हक्क किंवा इतर कोणत्याही वैधानिक हक्कांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.