मुंबई: राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पहिल्या यादीतील सहा लाख २२ हजार २०७ पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर पाच हजार २८ कोटी ७० लाख ३८ हजार २०६ रुपयांची रक्कम आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तांतरित केली. या योजनेअंतर्गत ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी किंवा प्रलंबित बाबी असतील, त्यावर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी यावेळी दिले. सह्याद्री अतिथिगृह येथे योजनेच्या ऑनलाइन लाभ वितरणावेळी ते बोलत होते. .राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे आणि राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर उपस्थित होते. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी तातडीने नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना केली. ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन असून शेतकऱ्यांनी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’वर जाऊन ॲग्रीस्टॅक नोंदणीसह आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे आवाहनही करण्यात आले..यंदा नाहीत शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या! जनगणनेच्या कामाचे कारण अन् ग्रामविकास विभागाचे केंद्र शासनाच्या आदेशाकडे बोट, वाचा....‘महाआयटी’च्या पोर्टलवर ५३ बँकांकडून सुमारे ३२ लाख कर्जखात्यांचा डेटा उपलब्ध झाला असून, १२ लाख ३० हजारांहून अधिक खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. या कर्जमाफीच्या एकूण वाटपामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत बाजी मारली आहे. राज्यातील २९ जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून तीन लाख ९६, ३६१ शेतकऱ्यांना २, ९६१ कोटी २९ लाख सहा हजार ८८० रुपये (सुमारे ५८.८९ टक्के) वितरित करण्यात आले आहेत. या क्षेत्रात ६६, १३९ शेतकऱ्यांना ६२७ कोटी ४७ लाख रुपये वाटप करून अहिल्यानगर जिल्हा बँक पहिल्या क्रमांकावर राहिली आहे. त्यापाठोपाठ पुणे (३३०.५१ कोटी), यवतमाळ (२५३.८२ कोटी), अकोला (२४८.७४ कोटी) आणि चंद्रपूर (१७५.७८ कोटी) यांनी मोठा वाटा उचलला आहे..दुसरीकडे, नागपूर जिल्हा बँकेत सर्वांत कमी म्हणजेच अवघ्या ५५४ शेतकऱ्यांसाठी ६.४२ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूला, सात व्यावसायिक बँकांच्या माध्यमातून दोन लाख २५, ८४६ शेतकऱ्यांना २, ०६७ कोटी ४१ लाख ३१ हजार ३२६ रुपये (सुमारे ४१.११ टक्के) वितरित झाले आहेत. व्यावसायिक बँकांमध्ये ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र''ने एक लाख ३, ३२३ शेतकऱ्यांना ८२५ कोटी ७८ लाख वितरित करून सर्व बँकांमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. याशिवाय सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (५३८.५१ कोटी), बँक ऑफ इंडिया (३६२.५६ कोटी) आणि बँक ऑफ बडोदा (२४१.४९ कोटी) यांनीही मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरण केले आहे. तर ॲक्सिस बँकेत सर्वांत कमी म्हणजेच केवळ १८ शेतकऱ्यांसाठी २९.४२ लाख रुपये नोंदवले गेले आहेत..Farmer Loan Waiver Crises: कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलले; उमरखेड तालुक्यातील अंबाळी येथील घटना; सततची नापिकी, कर्जाचा डोंगर.शिंदेंच्या अनुपस्थितीची चर्चाथेट लाभ वितरण कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित न राहिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली. शिंदे उपस्थित नसल्यामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावा, अशी मागणी काही मंत्र्यांकडून करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे; परंतु ऐनवेळी कार्यक्रमात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. त्यामुळे या सोहळ्यास शिवसेनेच्यावतीने केवळ पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनीच हजेरी लावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.