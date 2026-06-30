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Shetkari Karj Mafi : ३० जूनची मुदत उलटली; शेतकरी कर्जमाफीला पुन्हा विलंब, नवीन डेडलाईन काय?

Maharashtra Announces July 5 Rollout for Farmer Loan Waiver Scheme : कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा पुढे ढकलली; ५ जुलैपासून रक्कम वितरणाचा दावा, ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभाचा अंदाज
Shetkari Karj Mafi

Shetkari Karj Mafi

esakal

Sandip Kapde
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राज्य सरकारने ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ही मुदत संपल्यानंतरही योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू न झाल्याने कर्जमाफी पुन्हा लांबली आहे. आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना ५ जुलैपासून मिळण्याची घोषणा कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.

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