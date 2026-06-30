Shetkari Karj Mafi : ३० जूनची मुदत उलटली; शेतकरी कर्जमाफीला पुन्हा विलंब, नवीन डेडलाईन काय?

राज्य सरकारने ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ही मुदत संपल्यानंतरही योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू न झाल्याने कर्जमाफी पुन्हा लांबली आहे. आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना ५ जुलैपासून मिळण्याची घोषणा कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली..अंमलबजावणीसाठी नवी तारीखविधानसभेत कृषी विभागावरील पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी कर्जमाफीबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, सरकारने योजनेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद केली असून, प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ५ जुलैपासून कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्यास सुरुवात होईल..५६ लाख शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभभरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जमाफीच्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी असतील. या संपूर्ण योजनेसाठी सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे ही योजना मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..अटींमध्ये बदलाच्या मागणीवर सरकार सकारात्मककर्जमाफी योजनेतील विविध अटींमध्ये बदल करण्याची तसेच काही सुधारणा करण्याची मागणी अनेक आमदारांनी सभागृहात केली असल्याचेही कृषीमंत्र्यांनी नमूद केले. या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असून, यासंदर्भातील उपसमिती योग्य निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्री यापूर्वीच सांगून गेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताची सरकारला पूर्ण जाणीव असल्याचेही भरणे यांनी स्पष्ट केले..Aurangabad Farmer: पेरणी करताना काळाचा घाला! सिल्लोडमध्ये शेतकऱ्यावर वीज कोसळून जागीच मृत्यू, कुटुंबाचा आधार हरपला...कृषी समृद्धी योजनेसाठी निधीची माहितीदरम्यान, कृषी समृद्धी योजनेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचा मुद्दा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना कृषीमंत्री म्हणाले की, चालू अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच डिसेंबर महिन्यातील अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांमध्ये आणखी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले..३० जूनचे आश्वासन पूर्ण झाले नाहीसरकारने यापूर्वी ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र त्यानुसार प्रत्यक्ष लाभ वितरित होऊ शकला नाही. याबाबत स्पष्टीकरण देताना भरणे म्हणाले की, कर्जमाफीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यानंतर त्या राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतील. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ५ जुलैनंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यास सुरुवात होईल..CM Devendra Fadnavis : महिन्याभरात राज्यात लोकायुक्त कायदा लागू करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.