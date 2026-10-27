महाराष्ट्रात साडेचार वर्षांत १३ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या; दररोज आठ जणांनी संपवले जीवन

Maharashtra Farmer Suicides: महाराष्ट्रात जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ या ५४ महिन्यांच्या कालावधीत १३,१२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकारातून (आरटीआय) समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या काळात दररोज आठपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. महिन्याला सरासरी २५० हून अधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे..आत्महत्यांच्या एकूण प्रकरणांपैकी ८,१४५ शेतकरी कुटुंबे राज्य सरकारच्या एक लाख रुपयांच्या सानुग्रह मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. मात्र, ४,०४२ अर्ज विविध तांत्रिक कारणांमुळे नाकारण्यात आले, तर ९४१ प्रकरणांची अद्याप तपासणी सुरू आहे.पात्र ठरलेल्या कुटुंबांपैकी ७,८५० कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत मिळाली आहे. उर्वरित २९५ कुटुंबांना अद्याप मदत मिळालेली नाही..Sayaji Shinde on Bhimashankar project : "पर्यावरण नष्ट करायला तुम्हाला निवडून दिलंय का?"; कर्जत-भीमाशंकरमधील प्रकल्पावरून सयाजी शिंदे भडकले, १ लाख तरुणांची फौज उतरवण्याचा इशारा!.सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकारातून ही आकडेवारी मिळवली. सुरुवातीला त्यांना जिल्हानिहाय माहिती देण्यास नकार देण्यात आला होता. त्यानंतर प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे दाद मागितल्यावर विभागाने माहिती उपलब्ध करून दिली..जिल्हानिहाय आकडेवारीमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कोणत्या भागांत अधिक आहे, हे स्पष्ट होते. त्यानुसार संबंधित भागांत सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आवश्यक सुधारणा करता येतील. प्रत्येक आत्महत्येमागील मानवी वेदना लक्षात घेऊन सरकारने केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित न राहता ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी घाडगे यांनी केली..Maharashtra SIR: मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेत 33 टक्के मतदारांची नावे वगळली? सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस.जून २०२३ मध्ये घाडगे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून शेतकरी आत्महत्यांचा समावेश गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत करण्याची मागणी केली होती. यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मिळणारी मदत एक लाखांवरून दोन लाख रुपये होऊ शकते, असे त्यांनी सुचवले होते..याशिवाय, शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या भागांत विशेष कल्याणकारी योजना राबवणे, तालुकास्तरावर देखरेख समित्या स्थापन करणे आणि गरजू शेतकऱ्यांना हिरवी शिधापत्रिका देऊन विविध सरकारी योजनांचे लाभ एकत्रितपणे उपलब्ध करून देणे, अशा उपाययोजनांचीही त्यांनी शिफारस केली होती..Maharashtra Weather: चक्रीवादळ अर्नबमुळे विदर्भात पावसाची शक्यता; दुष्काळी परिस्थितीत दिलासा मिळणार?.राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतीसमोरील वाढती संकटे लक्षात घेता सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असे आवाहन घाडगे यांनी केले. शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत, प्रभावी सरकारी योजनांचा लाभ आणि संकटग्रस्त भागांसाठी विशेष उपाययोजना उपलब्ध करून दिल्यास शेतीतील ताण कमी करण्यास मदत होऊ शकते. शेतकरी आत्महत्यांचे संकट रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.