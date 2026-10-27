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महाराष्ट्रात साडेचार वर्षांत १३ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या; दररोज आठ जणांनी संपवले जीवन

Maharashtra farmer suicides: आरटीआयमधून (RTI) धक्कादायक आकडेवारी उघड; २९५ पात्र शेतकरी कुटुंबे अद्याप मदतीच्या प्रतीक्षेत, भरपाई दुप्पट करण्याची मागणी
महाराष्ट्रात साडेचार वर्षांत १३ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या; दररोज आठ जणांनी संपवले जीवन

महाराष्ट्रात साडेचार वर्षांत १३ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या; दररोज आठ जणांनी संपवले जीवन

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सकाळ वृत्तसेवा
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Maharashtra Farmer Suicides: महाराष्ट्रात जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ या ५४ महिन्यांच्या कालावधीत १३,१२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकारातून (आरटीआय) समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या काळात दररोज आठपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. महिन्याला सरासरी २५० हून अधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.

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