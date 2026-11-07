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Maharashtra: दिवाळीपूर्वी FDA चा दणका! Blinkit, Zeptoसह 105 खाद्य व्यवसायांचे परवाने रद्द

Maharashtra FDA action: राज्यभरात दोन दिवसांच्या तपासणी मोहिमेत 1.35 कोटींचे खाद्यपदार्थ जप्त; पुण्यातील 20 आस्थापनांचे परवाने निलंबित, तीन दुकाने बंद करण्याचे आदेश
Maharashtra: दिवाळीपूर्वी FDA चा दणका! Blinkit, Zeptoसह 105 खाद्य व्यवसायांचे परवाने रद्द
Ankur Nikam
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Maharashtra FDA action: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यभरातील खाद्य व्यवसायांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. Blinkit आणि Zepto शी संबंधित आस्थापनांसह एकूण 105 खाद्य व्यवसायांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सात आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 4 आणि 5 नोव्हेंबर रोजी राज्यभर ही विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली.

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