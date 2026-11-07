Maharashtra: दिवाळीपूर्वी FDA चा दणका! Blinkit, Zeptoसह 105 खाद्य व्यवसायांचे परवाने रद्द

Maharashtra FDA action: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यभरातील खाद्य व्यवसायांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. Blinkit आणि Zepto शी संबंधित आस्थापनांसह एकूण 105 खाद्य व्यवसायांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सात आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 4 आणि 5 नोव्हेंबर रोजी राज्यभर ही विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली..FDA ने दिलेल्या माहितीनुसार, निलंबित करण्यात आलेल्या 105 परवान्यांपैकी 39 नाशिक विभागातील, 28 मुंबईतील, 20 पुण्यातील, 15 अमरावतीतील, दोन छत्रपती संभाजीनगरमधील आणि एक ठाण्यातील आहे. या कारवाईत मुंबईतील Blink Commerce Pvt Ltd आणि Zepto Ltd यांच्याशी संबंधित आस्थापनांचाही समावेश आहे. याशिवाय मिठाईची दुकाने, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, केटरिंग व्यवसाय आणि खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या कंपन्यांवरही कारवाई करण्यात आली..Pune FDA: दिवाळीआधी पुण्यात एफडीएचा मिठाई विक्रेत्यांना दणका! ४ हजार किलोहून अधिक खाद्यपदार्थांचा साठा जप्त.तपासणीदरम्यान अनेक आस्थापनांमध्ये अन्नपदार्थ तयार करण्याची आणि साठवण्याची जागा अस्वच्छ असल्याचे आढळले. अन्नपदार्थ योग्य पद्धतीने हाताळले जात नव्हते. तसेच पॅकिंगमध्ये त्रुटी, कीटकांपासून बचाव करण्याची व्यवस्था नसणे आणि अन्नपदार्थ ठरावीक तापमानात ठेवण्याची सोय नसणे अशा समस्या आढळल्या. काही ठिकाणी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रेही उपलब्ध नव्हती.या कारणांमुळे संबंधित आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. परवाने निलंबित असताना या आस्थापनांना खाद्यपदार्थांची विक्री किंवा इतर खाद्य व्यवसाय करता येणार नाही..या दोन दिवसांच्या मोहिमेत 70 हून अधिक आस्थापनांमधून एकूण 39,485 किलो खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले. या खाद्यपदार्थांची किंमत सुमारे 1.35 कोटी रुपये आहे. यामध्ये मावा, खवा, पनीर, तूप, खाद्यतेल, फरसाण, सुकामेवा आणि विविध प्रकारच्या मिठाईचा समावेश आहे.या कारवाईत पुणे विभागातून सर्वाधिक खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले. पुण्यात 14,429.7 किलो खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले असून त्यांची किंमत 49.36 लाख रुपये आहे. कोकण विभागातून 32.52 लाख रुपये, तर नाशिक विभागातून 28.35 लाख रुपयांचा खाद्यसाठा जप्त करण्यात आला..Pune FDA Raids: ‘एफडीए’ची मिठाई विक्रेत्यांवर कारवाई;पुणे, पिंपरीसह जिल्ह्यात १० ठिकाणी छापे; नऊ लाखांचा साठा जप्त.FDA ने तीन ठिकाणांहून प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाला जप्त केला. या मालाची किंमत 7.96 लाख रुपये आहे. या प्रकरणी तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच 4.70 लाख रुपये किमतीची दोन वाहने जप्त करण्यात आली असून दोन आस्थापने सील करण्यात आली आहेत..राज्यातील सात आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये पुण्यातील तीन, अमरावतीतील दोन, तर मुंबई आणि कोकण विभागातील प्रत्येकी एका आस्थापनाचा समावेश आहे. मुंबईतील राजधनी बिर्याणी सेंटर आणि ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील आराधना ड्रायफ्रूट स्वीट्स यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे.दिवाळीच्या काळात मिठाई आणि इतर खाद्यपदार्थांची मागणी वाढते. या काळात नागरिकांना सुरक्षित आणि चांगल्या दर्जाचे खाद्यपदार्थ मिळावेत, यासाठी FDA ने ही विशेष तपासणी मोहीम राबवली. अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर प्रशासनाने कारवाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.