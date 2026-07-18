सांगली: जिल्ह्यात खरीप हंगामाला वेग आला असून, आतापर्यंत सुमारे ४५ टक्के क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे. पावसामुळे पेरणी व रोपलागवडीची कामे सुरू असल्याने खतांची मागणी वाढली आहे. मात्र, खत विक्रीसाठीची ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली वारंवार बंद पडत असल्याने शेतकऱ्यांना सेवा केंद्रांवर तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. .त्यामुळे शेतकऱ्यांसह खत विक्रेत्यांमध्येही नाराजी व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी २७ हजार ३७३ क्विंटल बियाणे आणि १ लाख १२ हजार टनांहून अधिक खतांचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे खतांचा तुटवडा नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात असले, तरी ऑनलाइन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींमुळे खत वितरणाची गती मंदावली आहे..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुलैमध्ये सोनं 25 हजारांनी महाग; चांदी मात्र स्वस्त; पाहा ताजा भाव .नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विक्रेत्यांना खताची विक्री करता येत नसल्याने सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागत आहेत. सध्या तूर, मूग, उडीद यांसारख्या कमी कालावधीच्या पिकांच्या पेरण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. वेळेत खत न मिळाल्यास पिकांच्या वाढीवर परिणाम होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..अनेक ठिकाणी ऑनलाईन सर्व्हर वारंवार बंद पडत असल्याने विक्रेत्यांचाही वेळ वाया जात असून, ग्राहकांची नाराजी त्यांना सहन करावी लागत आहे. ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक बिघाड तातडीने दूर करून खत वितरण सुरळीत करावे, अशी मागणी शेतकरी आणि खत विक्रेत्यांकडून करण्यात येत आहे..Mumbai News: स्पष्ट नियमांअभावी अंतर्गत रचनेत बदल, धोरण ठरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश."ऑनलाईन खत विक्री करताना नेटवर्क मिळत नाही किंवा प्रणाली वारंवार बंद पडते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाकारण प्रतीक्षा करावी लागते, तसेच दुकानदारांचाही बराच वेळ वाया जातो."- दत्ता पाटील, कृषी ई-सेवा केंद्र चालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.