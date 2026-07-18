महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Farmers: खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांचा तासन्‌तास खोळंबा ऑनलाइन यंत्रणा ठप्प ; पेरणीच्या हंगामात सेवा केंद्रांची स्थिती

Online Fertilizer System Disrupts Sales: खरीप हंगामात खतांच्या मागणीत वाढ झाली असताना ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली वारंवार ठप्प होत असल्याने शेतकऱ्यांना तासन्‌तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
Maharashtra Farmers

Maharashtra Farmers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली: जिल्ह्यात खरीप हंगामाला वेग आला असून, आतापर्यंत सुमारे ४५ टक्के क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे. पावसामुळे पेरणी व रोपलागवडीची कामे सुरू असल्याने खतांची मागणी वाढली आहे. मात्र, खत विक्रीसाठीची ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली वारंवार बंद पडत असल्याने शेतकऱ्यांना सेवा केंद्रांवर तासन्‌तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

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